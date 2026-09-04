“La corporación sigue una ruta de trabajo transparente”: director administrativo (e) de Comfenalco

En medio de la incertidumbre que atraviesa Comfenalco por la suspensión de la asamblea general y las decisiones judiciales que han intervenido en el proceso de desintervención del Gobierno Nacional, Francisco Javier Duque, nombrado el pasado 27 de agosto como director administrativo encargado, aseguró que su gestión estará marcada por la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Duque aseguró que su prioridad será garantizar el funcionamiento de Comfenalco y mantener el enfoque de la entidad en su misión y en la atención de sus afiliados. A su vez, envió un mensaje de tranquilidad a empresarios, trabajadores y afiliados, en medio de las dudas que han surgido sobre el futuro de la organización.

“Bajo mi administración, la corporación sigue una ruta absolutamente de trabajo transparente, sujeto a las normas, a las leyes, a las buenas costumbres, a lo que debemos hacer como organización”, sostuvo Duque.

Frente a las situaciones que han marcado las anteriores administraciones, el funcionario aseguró que su responsabilidad está enfocada en el presente y el futuro de Comfenalco.

“Yo del pasado no me preocupo, porque a mí me corresponde el presente y el futuro”, manifestó el director.

Vilo en medio de la intervención

Actualmente, la realización de la asamblea permanece en espera, luego de que varias de las citaciones previstas fueran suspendidas en medio de medidas judiciales. Según explicó Duque, una tutela ordenó a la actual agente interventora adelantar primero un proceso de revisión y conocimiento de la organización antes de determinar si procede convocar nuevamente a la asamblea.

Aunque no existe un plazo jurídico específico para que se produzca esa convocatoria, Duque señaló que el proceso debe desarrollarse dentro de un criterio de razonabilidad. Una vez la agente interventora determine que cuenta con los elementos necesarios, deberá definir si convoca a la asamblea y, de ser así, cumplir con los tiempos establecidos para su citación y divulgación.

Así, mientras Comfenalco permanece a la espera de una eventual convocatoria de la asamblea, la administración encargada busca avanzar en la operación de la entidad y transmitir un mensaje de transparencia y continuidad en medio del complejo escenario jurídico y administrativo.