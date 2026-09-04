Bello reconoció a 274 recicladores con jornada de bienestar

Medellín

Con la participación de cerca de diez secretarías de la administración municipal, entidades públicas, empresas privadas y organizaciones del sector, la Alcaldía de Bello realizó una jornada de reconocimiento de 274recicladores de la ciudad.

Durante la jornada se ofrecieron servicios como censo y carnetización de recicladores, atención en salud, tamizajes y pruebas rápidas de VIH, además de orientación psicojurídica y psicosocial. También recibieron información sobre Sisbén, régimen subsidiado, Colpensiones y el acceso a programas de educación, empleo, cultura y vivienda.

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La iniciativa contó con la participación de las secretarías de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, Salud, Mujer, Innovación y Desarrollo Económico, entre otras. También se vincularon entidades como Colpensiones, Arreciclar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Metro de Medellín, la Academia Colombiana de Estética y Bello Aseo.

La Alcaldía de Bello destacó que la jornada como un espacio de reconocimiento, dignificación

Uno de los momentos destacados fue la entrega de 120 obsequios, entre mercados y electrodomésticos, gracias a los aportes de 17 empresas y organizaciones que se sumaron a la iniciativa. Entre los aliados que estuvieron en el Centro Comercial Puerta del Norte, se encontraban Maxiofertas, Unidad Residencial Dakota 2, Tierragro, Colanta, Edunorte, Postobón, Ciclo Total, entre otras.

La Alcaldía de Bello destacó que la jornada buscó ir más allá de la prestación de servicios y convertirse en un espacio de reconocimiento, dignificación y bienestar para quienes ejercen esta labor. El trabajo de los recicladores resulta fundamental para el aprovechamiento de los residuos, la reducción de materiales en los rellenos sanitarios y el fortalecimiento de una economía sostenible.

La administración municipal aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las organizaciones de recicladores, entidades públicas y el sector privado para acercar la oferta institucional y generar nuevas oportunidades que contribuyan al bienestar de este gremio en Bello.