El Hospital Marco Fidel Suárez avanza en calidad y cobertura de servicios en urología y telemedicina

Medellín

La institución habilitó oficialmente el servicio de Urología, tanto en modalidad hospitalaria como ambulatoria, brindando diagnóstico y tratamiento quirúrgico y médico de patologías del tracto urinario y sistema reproductor masculino.

El servicio se encuentra actualmente en proceso de contratación con las distintas Entidades Responsables de Pago (ERP), con el objetivo de garantizar su cobertura para la mayor cantidad de usuarios del departamento.

El Hospital fortalece su servicio de Telemedicina, como parte de su apuesta por la innovación y el acceso equitativo, ya ofertado a las diferentes ERP, y que por el momento presta atención en Medicina Interna. La modalidad ha sido clave para conectar con usuarios de municipios alejados, evitando largos desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.

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Gracias a un convenio que el hospital hizo con el hospital Mental de Antioquia María Upegui, se ha optimizado la ruta de remisión en psiquiatría. Esta alianza estratégica ha permitido reducir drásticamente los tiempos de espera para la asignación de camas y consultas especializadas, garantizando una atención ágil, coordinada y oportuna que fortalece el sistema de salud mental en la región.

Con estos importantes avances el Hospital Marco Fidel Suarez reafirma su compromiso con una atención más integral, humana y cercana, sin importar la distancia o la complejidad de la condición. Ambas iniciativas representan un paso firme hacia la modernización de la red hospitalaria y el bienestar de toda la comunidad.