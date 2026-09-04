Medellín y Corea del Sur firman nuevo acuerdo para mejorar la movilidad en la ciudad

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea (MoLIT) firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la movilidad urbana. La cooperación busca mejorar la seguridad vial y optimizar los desplazamientos en la ciudad mediante soluciones tecnológicas.

Esta alianza se realiza a través del Programa de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) de Corea. La iniciativa contempla una donación de 4.056 millones de wones, cifra que equivale a aproximadamente $9.100 millones de pesos colombianos.

Plan Maestro de Movilidad y tecnología en el Citra

El proyecto se ejecutará en un periodo comprendido entre los años 2026 y 2029. Durante este tiempo se estructurará el nuevo Plan Maestro de Movilidad de Medellín y se implementará un piloto de tecnología coreana para la gestión del tránsito.

Las herramientas tecnológicas se integrarán directamente al Centro Integrado de Tráfico y Transporte (Citra). Con esto se busca recopilar y analizar datos en tiempo real para respaldar la toma de decisiones y reducir la accidentalidad vial.

Más información Medellín aún no cumple la meta de ahorro de agua, pero cada vez más usuarios se están sumando

Diagnóstico del tráfico y articulación institucional

El mandatario local enfatizó que el crecimiento de la población y del parque automotor exige sistemas inteligentes de información. Esta estrategia complementará grandes obras de infraestructura en desarrollo, como la construcción del Metro de la 80 y la consolidación del sistema integrado de transporte.

La ejecución técnica estará a cargo del Consorcio Its Korea junto a las firmas Strafficc, Yooshin, KEC y Mqnic, originarias del país asiático. El proceso contará con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín para coordinar la entrega de datos y la transferencia tecnológica con los expertos surcoreanos.