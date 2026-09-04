David Greilsammer debuta junto a la Filarmónica de Bogotá en dos fechas únicas

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta junto al reconocido pianista y director David Greilsammer en dos únicas funciones: el día de hoy 4 de septiembre, a las 7:00 pm, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y mañana, sábado 5 de septiembre, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.

La programación del concierto estará dedicada a Joseph Haydn, Pior Ilich Chaikovski y Wolfgang Amadeus Mozart. En esta última, David Greilsammer asumirá un rol poco común, pues se presentará cómo pianista solista y director, realizando ambos roles al mismo tiempo: “es difícil, pero me siento bien. Es muy distinto, es muy especial y es un placer descubrir a esta orquesta de alto nivel.”

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El pianista y director israelí fue director titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín, conoce muy bien el país y acaba de realizar una gira de conciertos de piano en cinco ciudades colombianas. Con todo, compartió con Caracol Radio que para estos dos conciertos en particular “hay mucha emoción porque es mi primera vez con esta orquesta, una de las mejores del país y con un nivel internacional muy alto. ”

Después de una semana llena de ensayos, el pianista y director se siente confiado para el debut de esta noche y añade que la Filarmónica de Bogotá es una orquesta conformada por muchos jóvenes, quienes han propiciado un ambiente muy fresco y dinámico de trabajo muy disfrutable. Hoy, se alegra de poder compartirlo con los asistentes a través de la música.

En cuanto al repertorio, “son tres obras maestras, muy conocidas, muy bonitas y de diferentes épocas y estilos. Los asistentes tendrán mucha variedad.” Con la sinfonía de Hydn, el concierto presenta una pieza clásica emblemática. Con Chaikovski, los asistentes escucharán una “pieza grande, monumental, muy romántica” y finalmente, la pieza de Mozart es diferente, comenta Greilsammer. En esta pieza el piano y la orquesta dialogan directamente, se contestan, y así, se trata de un concierto con gran diversidad.

“un programa abierto para todos, incluso para quienes no tienen experiencia con la música clásica. Es una oportunidad de venir a disfrutar.”





Colombia, un escenario especial

Según el director, Colombia tiene una manera única de vivir la música en comparación a otros países del mundo. Desde la música clásica, el jazz y el rock, pero también la salsa y el reggaeton, “en Colombia la música se vive todo el día, en la calle, en la casa, en salas de conciertos, en las discotecas.”

En su opinión,“aquí la gente tiene una pasión profunda por el ritmo y por la música, me gusta muchísimo, no pueden vivir sin ella.”

Con esto, hace una invitación a la ciudadanía para asistir a estas fechas únicas, pues menciona que una de sus grandes ambiciones es poder incluir a más personas en el mundo de la música clásica. Para muchos, este es un mundo “difícil, elitista, demasiado prestigioso” y por esto,

“me parece que es importante poder abrirlo a más personas, sobre todo a los jóvenes, y poder mostrarles que es un mundo muy agradable, y sí, es para todos.”

Greilsammer se ha interesado a lo largo de su carrera en poder representar programas aventureros y originales que puedan contribuir a esta visión y al respecto de su debut en Bogotá menciona “tengo mucha felicidad. Este es un mundo simple y diverso, no es tan complejo como se cree. Espero verlos a todos.”

Sobre su visión de la música

Al preguntarle por sus inicios en la música, David Greilsammer comparte que en un principio, la música fue algo que su madre soñó. Le gustaba mucho el piano, junto a su padre lograron comprar uno que pusieron en casa y ahí empezó todo.

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Hoy, después de años de formación y presentaciones reconocidas en la Filarmónica de Berlin, le Théâtre des Champs-Élysées de París, el Musashino Hall de Tokio, entre otros, lleva una vida muy dinámica y completamente impulsada por la música.

Greilsammer es director titular de la Orquesta Geneve Camerata (GECA) en Ginebra, Suiza, con la cual ha tenido la oportunidad de liderar proyectos originales e innovadores. La danza es otra de sus grandes pasiones, ha trabajado con bailarines en diferentes giras y proyectos e invierte en poder articular su conocimiento con esta forma de arte. Adicionalmente, estrenará un álbum original cómo pianista solista en noviembre y ha trabajado cómo docente durante su estancia en Latinoamérica con jóvenes en diferentes conservatorios.

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Además de todo lo anterior, el pianista revela que lo que más disfruta es poder viajar, conociendo nuevas culturas, nuevos idiomas, y en sí, nuevas formas de vivir en el mundo. La música ha sido un vehículo para esto: “es la mejor manera de conectar en la vida. No hay mejor manera de conectar personas, países, culturas e ideas.”





Una invitación para Bogotá

Con todo, Bogotá será escenario para estas dos fechas únicas junto a David Greilsammer y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Se reitera la invitación a la ciudadanía: “Las tres obras que vamos a tocar son divinas. Se va a ofrecer una gran diversidad para todas las personas que disfrutan la música clásica, pero también para todos, será un programa muy atractivo incluso si no tienen experiencia con este género. ¿Por qué no aprovechar?”

La invitación es a poder disfrutar por unas horas de un género musical histórico que invita a la escucha detenida en un mundo que parece no querer detenerse, y sobre todo, a recordar que, cómo menciona Greilsammer,

“la música y el arte son las mejores formas de conectar con los demás en la vida.”