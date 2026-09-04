La magia de Mompox conquistó al público en una histórica primera noche del Festival de Jazz

Con lleno total y grandes presentaciones, cientos de asistentes disfrutaron de una noche cargada de música, cultura y la magia de la ‘Ciudad de Dios’.

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La primera jornada también contó con la presencia de reconocidas personalidades de la farándula y los medios de comunicación nacional, quienes llegaron a Mompox atraídos por el encanto, la historia y la riqueza cultural de este destino.

“Este evento es para que los visitantes y los momposinos lo disfruten, para que muchas familias se beneficien económicamente y, además, para que Mompox siga posicionándose como uno de los pueblos más visitados de Colombia. Esto es de ustedes, así que disfrútenlo al máximo y en paz”, aseguró el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Tal como estaba previsto, el brasileño Davi Fonseca interpretó de manera magistral los sonidos y la riqueza musical jazzística de su país, conquistando al público presente.

Uno a uno, los artistas fueron subiendo a la tarima y se robaron los aplausos de los cientos de asistentes durante esta primera gran noche. Victoria Sur y Nicolás Ospina, Long Play Band, Beto Zabaleta, Dálmata y Luister hicieron vibrar al público con sus presentaciones.

Previamente, durante la tarde, se realizó el tradicional desfile de grupos folclóricos y comparsas Río de Gente, que llenó de color, música y tradición las calles del Distrito de Mompox, en homenaje a Gilberto Márquez. Los mejores grupos participantes fueron premiados por el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur).

Más estrellas

Este viernes 4 de septiembre, el Festival de Jazz de Mompox continuará reuniendo grandes voces y referentes de la música nacional e internacional.

El italiano Cosimo Boni, representante del jazz europeo, y el pianista colombiano Óscar Acevedo harán parte de una noche que también contará con la participación de UNIBAC Jazz & Jam.

En esta oportunidad, Gilberto Santa Rosa le pondrá el toque salsero internacional a la jornada; Pipe Bueno será el encargado de llevar la música popular a la tarima y la champeta también tendrá su espacio con las voces de Criss y Ronny.

Mompox continúa así consolidándose como uno de los grandes epicentros culturales de Colombia, con un festival que reúne música, tradición, turismo y desarrollo económico para sus habitantes y visitantes.