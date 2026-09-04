Carlos Saavedra y el reto de llevar a Fonseca al Estadio El Campín

Carlos Saavedra Carrizosa está detrás de uno de los próximos grandes retos de la música en vivo en Colombia. Llevar a Fonseca por primera vez al Estadio El Campín de Bogotá.

El manager y productor cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento. Su carrera comenzó a principios de los años 2000 en Wide Vision, compañía liderada por Patricia Téllez, donde participó en la producción de espectáculos de artistas como Shakira y Luis Miguel.

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Tras el fallecimiento de Téllez, Saavedra continuó trabajando en los proyectos que desarrollaba junto a Fonseca. En 2005 fundó 10 Music y, desde 2013, lidera 10 Audio S.A.S., empresa dedicada al management artístico, booking y producción de espectáculos.

Durante estos años, su trabajo ha estado ligado a varias de las principales giras del artista Fonseca. El Tropicalia Tour pasó por 22 países con 52 conciertos, mientras que el Viajante Tour llegó a 21 países con 85 presentaciones. También hizo parte de proyectos como Fonseca Sinfónico, Pazcífico Sinfónico y Sinfónico Tejiendo la Paz.

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Además de su trabajo con el cantante colombiano, Saavedra ha participado en la producción de conciertos en Colombia de artistas como Gustavo Cerati, Miguel Bosé, Ana Torroja, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond y J Balvin, entre otros.

Ahora, toda esa experiencia se concentra en un espectáculo de mayor escala. El Campín será el escenario del primer concierto de Fonseca en un estadio, un evento que requiere una operación que va desde la producción técnica y la coordinación de equipos hasta la planeación financiera y comercial.

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El concierto también tendrá un papel clave en la carrera internacional de Fonseca, ya que será el punto de partida del Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, con el que el artista continuará su recorrido por distintos mercados internacionales.

Para Saavedra, este proyecto representa la oportunidad de poner a prueba más de 20 años de experiencia detrás de los escenarios y acompañar a Fonseca en una nueva etapa de su carrera.