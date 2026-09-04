Capturaron a dos personas por agredir al personal médico del Hospital General de Medellín

El Hospital General de Medellín denunció que personal médico y de apoyo fue víctima de una agresión física en las instalaciones del centro médico. Este hecho fue rechazado y lamentado por la institución pública.

Según la entidad, la agresión física se reportó en el piso 5 de la torre Norte. Allí varias personas les propinaron varios golpes a los empleados, por lo que tuvieron que ser atendidos por sus compañeros y recibieron primeros auxilios psicológicos.

“Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo. Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la fuerza pública, quien atendió esta necesidad y detuvo a los agresores”, reportó Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín.

La entidad rechazó todo tipo de violencia o amenaza contra los profesionales de la salud y reiteró que ninguna situación justifica agresiones físicas. Ante estos hechos y casos anteriores de agresiones al personal médico, la entidad manifestó que continúa generando las acciones necesarias para tener acompañamiento permanente de apoyo del distrito y la fuerza pública para evitar que actos violentos como el ocurrido este jueves no se repitan.