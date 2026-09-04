Capturaron a dos personas por agredir al personal médico del Hospital General de Medellín
El personal agredido fue atendido por sus propios compañeros ante las agresiones recibidas en medio del cumplimiento de su labor.
El Hospital General de Medellín denunció que personal médico y de apoyo fue víctima de una agresión física en las instalaciones del centro médico. Este hecho fue rechazado y lamentado por la institución pública.
Según la entidad, la agresión física se reportó en el piso 5 de la torre Norte. Allí varias personas les propinaron varios golpes a los empleados, por lo que tuvieron que ser atendidos por sus compañeros y recibieron primeros auxilios psicológicos.
“Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo. Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la fuerza pública, quien atendió esta necesidad y detuvo a los agresores”, reportó Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín.
La entidad rechazó todo tipo de violencia o amenaza contra los profesionales de la salud y reiteró que ninguna situación justifica agresiones físicas. Ante estos hechos y casos anteriores de agresiones al personal médico, la entidad manifestó que continúa generando las acciones necesarias para tener acompañamiento permanente de apoyo del distrito y la fuerza pública para evitar que actos violentos como el ocurrido este jueves no se repitan.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...