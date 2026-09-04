Boston Medical reveló que hombres en Colombia tardan 2 años en consultar por disfunción eréctil

Colombia

Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Salud Sexual, una fecha ideal para poner sobre la mesa algo de lo que muchos hombres no pueden hablar: la disfunción eréctil.

Por este motivo, Boston Medical presentó su primer Barómetro de Salud Sexual Masculina, un informe que compara cómo viven esta condición los hombres de Colombia y de otros países donde está presente, como España y México.

¿Qué reveló el Barómetro de Salud Sexual?

Según los datos del barómetro, hay uno que, puntualmente, representa un llamado de atención: los colombianos tardan aproximadamente dos años en ir a consulta desde que aparecen los primeros síntomas de la disfunción eréctil.

En el informe los doctores de Boston Medical señalan a la vergüenza como un factor principal para el desarrollo de este fenómeno.

“Muchas veces, las ideas sobre la edad, la falta de información y el miedo al qué dirán llevan a los hombres a creer que los problemas de erección son una parte inevitable del envejecimiento y que deben resignarse”, comenta la doctora Andrea Paola Bravo, de la clínica de Boston Medical en Bogotá.

¿Entonces por qué es importante atender tempranamente la disfunción eréctil?

Pues bien, el barómetro también explica por qué conviene no esperar tanto para consultar.

Y es que la dificultad para lograr o mantener una erección puede ser una señal de alerta de otros problemas de salud, como la diabetes, la hipertensión o el colesterol alto, condiciones con una presencia importante en Colombia, no necesariamente está ligado a un tema sexual.

Además, el informe aporta datos sobre la tendencia a automedicarse con pastillas para la erección.

El 77% de los hombres encuestados por Boston Medical señaló tomar estos fármacos sin haber tenido un diagnóstico médico previo, pero la mayoría no obtuvo los resultados esperados.

Los datos

Aun así, un dato alentador es que nueve de cada diez hombres dijeron que les gustaría conocer otras opciones de tratamiento, como las ondas focales o las inyecciones peneanas, lo que revela su interés por mejorar la salud sexual con ayuda médica.

Así las cosas, el barómetro promueve obtener un diagnóstico profesional y no recurrir a la automedicación.

Si quiere consultar más sobre el informe, este se puede descargar gratis en Boston Medical Colombia, en donde también se encuentra un test gratuito de disfunción eréctil que sirve como primera orientación sobre los síntomas.