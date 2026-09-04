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04 sep 2026 Actualizado 14:28

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Pintuco apoyará reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo en Antioquia

Familias antioqueñas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto recibirán apoyo para mejorar y pintar sus viviendas, gracias a una alianza entre la Gobernación de Antioquia, VIVA y la Fundación Pintuco.

Pintuco y Viva apoyan reconstrucción de viviendas afectadas por sismo. Cortesía: VIVA

Pintuco y Viva apoyan reconstrucción de viviendas afectadas por sismo. Cortesía: VIVA

Pintuco y Viva apoyan reconstrucción de viviendas afectadas por sismo. Cortesía: VIVA

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Antioquia

Las familias del territorio antioqueño que se vieron afectadas tras el pasado movimiento telúrico, se verán estimuladas a través de la ayuda que ofrecerá La fundación Pintuco, quien se une en alianza con VIVA y la Gobernación de Antioquia. Según el gerente del VIVA, Carlos Mario:

“Cerca de 5.200 familias antioqueñas que tuvieron afectaciones en sus viviendas, les podamos no solamente hacer un proceso de reconstrucción de la mano de los alcaldes, de la mano de las comunidades, de tanta generosidad que hemos tenido en Antioquia, sino también ponerles color, pintarles sus viviendas y que ese recuerdo del sismo, si bien no se va a perder, por lo menos tengan una nueva opción y una nueva esperanza a partir de tener la dignidad y el color en su casita”.

La empresa donará pintura e insumos, además de brindar asistencia técnica y capacitación a las familias, a través del Banco de Materiales de VIVA.

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El gerente de VIVA, Carlos Mario Zuluaga, señaló que la iniciativa busca que la reconstrucción de las viviendas no solo permita recuperar los espacios afectados, sino también transformar el recuerdo del sismo en un mensaje de esperanza.

Por su parte, el presidente de Pintuco para Colombia e Hispanoamérica, Fernando Domingues, aseguró que la compañía busca aportar a la reconstrucción y ayudar a borrar las cicatrices que dejó el movimiento telúrico en las comunidades.

El programa acompañará las viviendas que están siendo intervenidas por VIVA y las administraciones municipales, así como aquellas que se construyen con apoyo del sector privado. Las personas que necesiten acceder a este servicio podrán contactarse a la Gobernación por medio de sus plataformas digitales.

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