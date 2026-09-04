Antioquia intensifica controles y cierra 17 centros estéticos por riesgos para la salud

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos y personas que ofrecen servicios estéticos, con el propósito de detectar prácticas que puedan representar un riesgo para la salud de quienes acceden a estos procedimientos.

Entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026, las autoridades sanitarias analizaron 70 casos relacionados con la prestación de servicios estéticos en el departamento. El resultado de las verificaciones encendió las alertas: el 64,5 % de los casos correspondía a instituciones que no contaban con inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

17 establecimientos fueron cerrados

Como consecuencia de las acciones de inspección, vigilancia y control, la autoridad sanitaria ordenó el cierre de 17 establecimientos ubicados en diferentes municipios de Antioquia. Los casos identificados se concentran principalmente en Medellín, Envigado y Bello, donde continúan los procesos de seguimiento y verificación.

La Secretaría de Salud explicó que estas acciones buscan evitar que procedimientos que puedan comprometer la integridad de los pacientes sean realizados en establecimientos que no cumplen con las condiciones exigidas. La preocupación aumenta especialmente cuando se trata de procedimientos invasivos, debido a los riesgos que pueden implicar para quienes los reciben.

Algunos estarían trasladando los procedimientos a domicilios

Durante las verificaciones, las autoridades encontraron además una situación que dificulta el control sanitario. Algunos de los establecimientos que fueron objeto de inspección ya no estaban prestando sus servicios en los puntos físicos previamente identificados.

Sin embargo, la investigación no terminó allí. A partir de información suministrada por la comunidad, la Secretaría de Salud conoció que algunos de estos prestadores continuarían ofreciendo procedimientos invasivos bajo la modalidad de atención domiciliaria.

“Algunos continuarían ofertando procedimientos invasivos bajo la modalidad de atención domiciliaria”, advierte la información entregada por la Gobernación, situación que mantiene las alertas de las autoridades frente a la prestación de este tipo de servicios por fuera de establecimientos que puedan ser objeto de una adecuada vigilancia sanitaria.

La Gobernación de Antioquia anunció que continuará con el seguimiento de los casos identificados y con las acciones de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de que los procedimientos estéticos que se realicen en el departamento cuenten con las condiciones necesarias para proteger la salud de los usuarios.