De la nave al Atanasio: Dos artistas antioqueños abrirán los conciertos de Árcangel en Medellín

Medellín

El reconocido Yeison Martínez Ortiz, también nombrado como SonJeyMusic, es oriundo de Vigía del Fuerte y llevará al escenario su propuesta de afrobeat. Por su parte, Santiago Zuluaga Hoyos, Jherger, nació en El Santuario y se destaca por su propuesta de rap.

Los dos artistas fueron elegidos por el público a través de una convocatoria en redes sociales que alcanzó más de 283 mil comentarios y 421 mil visualizaciones. SonJeyMusic Yeison Martínez Ortiz, tras resultar elegido, compartió mensajes enfocados en la fe y el agradecimiento, manifestando sentirse “bendecido” y viendo este logro como el resultado de ser un luchador constante en la música.

Por su parte, el artista Santiago Zuluaga Hoyos (Jherger), expresó: “¡Gracias Dios por tus bendiciones!”, dejando en claro que asume este reto con la frente en alto para representar la nobleza y la fuerza de su tierra.

La Gobernación de Antioquia destacó que los jóvenes se presentarán ante más de 40 mil espectadores, compartiendo escenario con una de las principales figuras internacionales del género urbano. Esto no sólo marca un valor importante para el talento del territorio, sino también un impacto para la manera en la que las entidades gubernamentales podrían analizar la manera de apoyar estos escenarios sanos para la población juvenil.

La Nave, iniciativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cuenta actualmente con más de 2.200 artistas inscritos y formados, y avanza en su quinta temporada, con presencia en las nueve subregiones del departamento.