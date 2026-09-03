Más de 320 jóvenes disputarán en Medellín la semifinal del VIII Torneo de Ajedrez A La Rueda Rueda

Medellín

El sábado 5 de septiembre, Plaza Mayor albergará la semifinal presencial del VIII Torneo de Ajedrez A La Rueda Rueda, con más de 320 competidores de entre 6 y 17 años. El grupo está integrado por 130 clasificados de la fase virtual y 190 participantes del programa de formación junto al Inder de Medellín.

Los competidores se medirán en las modalidades Torneo y Festival para definir los cupos a la fase final. La iniciativa local del Inder y la Fundación A La Rueda Rueda vincula este año a cerca de 1.000 estudiantes de 16 instituciones educativas y escuelas deportivas oficiales.

Cuatro clasificados de El Salvador y balance de la fase clasificatoria

El evento incluirá a cuatro competidores de El Salvador, clasificados tras el proceso desarrollado en su país por la Fundación, el INDES y BAC El Salvador, programa que ha beneficiado a 2.121 estudiantes en 21 centros educativos.

Quienes clasifiquen en Medellín se unirán a los 41 semifinalistas seleccionados en las jornadas de Bogotá (22) y Barranquilla (19). En esta edición 2026, el torneo alcanzó un récord de 7.087 inscritos de 28 departamentos y 11 países.

Más información Suspenden cortes de agua en el nororiente y centrooriente de Medellín por el fenómeno de El Niño

La gran final en Barranquilla y el cupo al Sudamericano en Chile

La final nacional se disputará el 17 y 18 de octubre en Barranquilla. Los ganadores de cada categoría obtendrán la clasificación directa al Festival Sudamericano de la Juventud 2026, programado para diciembre en Chile.