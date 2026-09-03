Abren matrículas para 2027 en los colegios oficiales de Envigado
Ya están abiertas las matrículas para el año escolar 2027 en las 14 instituciones educativas oficiales de Envigado. El proceso está dirigido a estudiantes que ya hacen parte del sistema educativo y a quienes buscan ingresar a los colegios públicos.
Medellín, Antioquia
Ya están abiertas las matrículas para el año escolar 2027 en las 14 instituciones educativas oficiales de Envigado. El proceso está dirigido tanto a estudiantes que ya hacen parte del sistema educativo como a quienes buscan ingresar por primera vez a los colegios públicos del municipio.
La Alcaldía de Envigado informó que el primer paso es realizar la inscripción de manera digital a través de la plataforma www.matricula.envigado.edu.co, donde las familias podrán actualizar la información de los estudiantes y adelantar trámites relacionados con traslados o nuevas solicitudes de ingreso.
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La oferta incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En el caso de preescolar, las familias pueden consultar en la plataforma cuáles son las sedes que actualmente cuentan con cupos disponibles.
Desde la administración municipal hicieron un llamado a padres, madres y acudientes para que adelanten el proceso con anticipación, consulten la oferta de cada institución y mantengan actualizados los datos de los estudiantes. La información completa sobre el proceso de matrícula y las instituciones educativas participantes está disponible en la página web de la Alcaldía de Envigado.