Horóscopo HOY 3 de septiembre de 2026 del profesor Salomón: Cáncer podrá cumplir metas del pasado

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 3 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 3 de septiembre, además de contarles que, para ellos, este año estará marcado por retos nuevos y cambios, en los que podrían descubrir cosas nuevas en la parte laboral y económica.

El número de la suerte para los festejados será el 7823 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió colocar canela en polvo en los zapatos como símbolo de prosperidad, protección y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 4280.

4280. Recomendación: Realizar limpieza a las plantas del hogar o el espacio laboral, para que la energía esté mucho mejor.

Realizar limpieza a las plantas del hogar o el espacio laboral, para que la energía esté mucho mejor. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 2077, para aquellos que están presentando dolor, en especial en la espalda y la cabeza .

Repetir 45 veces 2077, para aquellos que están presentando dolor, en especial en la espalda y la cabeza . Fruta: Coco.

Coco. Decreto del día: “Mi cuerpo y mi mente están sanos”.

“Mi cuerpo y mi mente están sanos”. Lectura recomendada: Mateo 6:26.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 3 septiembre:

Géminis

En la parte económica llegará una situación positiva y será importante poner al día algunos documentos que se tienen pendientes. Mercurio, como regente del signo, trae una época de bendiciones y buenas oportunidades durante este mes. En el ámbito laboral habrá mucho trabajo, pero también posibilidades de innovar, lo que traerá grandes resultados y satisfacciones.

Número: 1366.

Libra

En la parte laboral llegarán nuevas oportunidades o se fortalecerá el trabajo que ya se tiene. Quienes quieran emprender tendrán buenas perspectivas. También llegará una noticia relacionada con alguien a quien se le tiene cariño, aunque será importante tomar las cosas con calma. En el amor, será necesario solucionar las situaciones que aún no están claras y, si ya no existe una solución, lo mejor será dejar las cosas por lo sano.

Número: 4509.

Acuario

Habrá seguridad en los proyectos que se están realizando, acompañada de estabilidad, firmeza y poder para salir adelante y conquistar las metas que se venían buscando. Algunos tendrán la oportunidad de viajar al exterior y deberán aprovecharla, pues cuando la vida presenta estas oportunidades es por alguna razón.

Número: 1566.

Tauro

Será un periodo de mucho trabajo y actividades por cumplir. Aunque algunas situaciones todavía no se hayan podido solucionar, todo irá mejorando, especialmente en el ámbito laboral, donde habrá recuperación y estabilidad. En la parte emocional, los cambios que se han realizado comenzarán a dar frutos y traerán tranquilidad y estabilidad. Se recomienda tener cuidado con la salud.

Número: 2708.

Virgo

Habrá movimiento económico entre ingresos y pagos de dinero, por lo que será importante mantenerse pendiente de las finanzas. Para quienes han estado buscando un nuevo trabajo, este puede ser el momento adecuado para hacerlo, pues tendrán excelentes resultados. En cuanto a la salud, se recomienda prestar especial atención a la vista.

Número: 3814.

Capricornio

Las situaciones comenzarán a calmarse y llegarán soluciones o cambios que se estaban buscando, aunque también será necesario aprender a adaptarse a las circunstancias. Algunos realizarán viajes que tendrán buenas perspectivas. En el amor, una nueva oportunidad podría tocar las puertas del corazón.

Número: 1422.

Cáncer

Aunque en algunos momentos puedan sentirse cansados, será necesario seguir adelante para alcanzar aquello que esperan al final del camino. No deben desfallecer y deben mantener la seguridad y la certeza de que las cosas cambiarán pronto a su favor, incluso mejor de lo que imaginan. Los proyectos que tienen podrán lograrse, pero será fundamental levantar el ánimo y mantener el optimismo cuando las cosas no salgan como estaban planeadas.

Número: 8219.

Escorpio

Una firma de documentos saldrá a su favor y traerá buenas perspectivas. La escalera del éxito indica que aquello que se emprenda tendrá el resultado esperado y podrá concretarse. En el aspecto emocional, será necesario aclarar las situaciones que todavía no están definidas y trabajar para mejorar esta parte de la vida.

Número: 4568.

Piscis

Hay que seguir adelante con fuerza y valor, pues la vida continúa y existen grandes proyectos por desarrollar. En la parte económica llegará una sorpresa, mientras que será importante revisar los documentos relacionados con finca raíz para evitar inconvenientes. Las nuevas ideas deben llevarse a cabo, ya que algunos cambios serán necesarios; es momento de soltar el miedo y arriesgarse.

Número: 1899.

Aries

Será importante saber clasificar a las personas que están alrededor y revisar quiénes forman parte del círculo cercano, especialmente aquellas personas negativas o que no resultan convenientes. Se recomienda invocar al ángel de la guarda para que muestre el camino y brinde fortaleza para alcanzar las metas. Es un tiempo para la oración.

Número: 4377.

Leo

Hay que tener cuidado con las envidias y evitar a las personas negativas, por lo que será importante protegerse. Se recuerda que la ruda es la planta que más les ayuda a espantar las envidias. Aunque la carta del sol indica que lograrán las metas establecidas sin importar estas situaciones, deben poner especial cuidado para alejar las energías negativas. También llegarán proyectos nuevos y algunos estarán relacionados con vivienda.

Número: 3390.

Sagitario

Todo lo relacionado con los juegos de azar tendrá buenas perspectivas. La rueda de la fortuna indica un periodo de fortuna en diferentes campos de la vida. Sin embargo, será importante tener cuidado con las personas negativas y pedir que se retiren del camino. También se concretarán proyectos de negocios, pero será fundamental dejar todo claro desde el comienzo.

Número: 1250.

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