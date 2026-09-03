Cuestionan convocatoria de estímulos culturales de Tunja por retraso, requisitos y poco tiempo

La convocatoria de estímulos culturales de Tunja quedó en el centro de las críticas de representantes del sector por el momento en que fue publicada y por las condiciones establecidas para participar. La concejal Laura Silva señaló que este tipo de procesos debería estar disponible durante buena parte del año para que artistas, gestores y organizaciones puedan preparar sus propuestas. «...Esta carpeta se supone que es para procesos que se desarrollan a lo largo de todo el año...», afirmó.

Silva cuestionó que la convocatoria correspondiente a 2026 haya sido publicada hasta agosto. «...Tiene que salir en febrero, marzo, abril, máximo mayo y está saliendo en agosto del 2026...», manifestó la concejal. A su juicio, el retraso reduce el margen disponible para que los interesados preparen y presenten sus proyectos, en un proceso que además contempla una cantidad considerable de requisitos.

La concejal también cuestionó la estructura de la convocatoria y consideró que el documento no facilita la participación. «...Lejos de ser una carpeta organizada, sencilla, clara, accesible, para ampliar el número de propuestas que se reciban, pues es una carpeta extensa, complicada, con exigencias innecesarias y poco tiempo para presentarse...», sostuvo Silva. La Administración anunció una suspensión de cinco días del proceso con el propósito de revisar las condiciones antes de continuar.

Para Silva, esa pausa puede servir para introducir modificaciones en la convocatoria. «...Se le abona a la Alcaldía que quiera detener cinco días la carpeta para replantear, clarificar, mejorar, simplificar...», señaló. Sin embargo, la concejal centró también sus reparos en el formulario habilitado por la Administración para recibir comentarios y observaciones de los participantes y del sector cultural.

Según Silva, el formulario no está limitado a recoger las dificultades concretas de la convocatoria. «...El formulario que saca la Alcaldía no es específico para que las organizaciones den su retroalimentación sobre lo que está mal con la carpeta...», afirmó. Agregó que el mecanismo amplía las preguntas hacia otros asuntos relacionados con la Secretaría de Cultura y puede terminar desviando el propósito de la suspensión temporal del proceso.

La concejal sostuvo que el sector cultural espera que la revisión permita corregir las dificultades antes de retomar la convocatoria y advirtió sobre el efecto que podrían tener los retrasos en la ejecución de los recursos. «...No se puede seguir vulnerando a los artistas de esta forma...», manifestó Silva. La Administración, entretanto, mantiene la suspensión anunciada por cinco días para revisar las condiciones de la convocatoria, mientras los participantes esperan que el proceso pueda continuar con modificaciones que faciliten la presentación de propuestas. Caracol Radio buscó a la Secretaria de Cultura de Tunja Lauramaría del Pilar Martínez Álvarez para saber más de esta convocatoria, pero no nos atendió.