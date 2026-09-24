La Fundación Nueva Vida realizará la segunda edición de la Feria de la Alegría

La Fundación Nueva Vida (Funuevid) realizará la segunda versión de su Feria de la Alegría, una iniciativa creada para reunir a familias, miembros de la comunidad y emprendedores en torno a una jornada de solidaridad para recaudar fondos para el desarrollo de sus proyectos.

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La actividad se realizará el sábado 26 de septiembre, desde las 3:00 p. m., en el Centro Cristiano Nueva Vida, ubicado al lado de Megatiendas del barrio El Socorro. La entrada será gratuita y estará abierta a todas las personas que quieran disfrutar de esta jornada de encuentro e integración.

“La Feria de la Alegría nació como una manera de unirnos como comunidad y, al mismo tiempo, aportar al desarrollo de los proyectos de nuestra Fundación. Queremos que esta segunda versión sea un espacio para compartir en familia, disfrutar de una tarde diferente y recordar que cuando nos unimos alrededor de un propósito, cada aporte puede convertirse en una oportunidad para otros”, afirmó Efraín Martínez, director ejecutivo de Funuevid.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de comidas, emprendimientos, concursos y diferentes actividades, además de una venta de garaje con artículos nuevos y de segunda mano. Los emprendimientos participantes son: Isabella’s Oatmeal Cookies´; Miriam’s Shop; Variedades Gladys; Healthy By Mom; Home Baking; Sublime; Río Accesorios; InHouse Chemical; Productos JP; y NUSA Proveedor de servicios.

La Fundación Nueva Vida invita a familias, amigos, vecinos y a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y disfrutar de una tarde diferente.