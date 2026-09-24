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24 sep 2026 Actualizado 03:35

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Hoy el gran desafío del país es recuperar la confianza: Judith Buelvas, directora de Veolia Colombia

En Andesco, destacó el papel estratégico de los servicios públicos en el desarrollo y bienestar de los colombianos

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Durante su intervención, Buelvas reconoció la labor de miles de trabajadores que atendieron las emergencias registradas semanas atrás y resaltó la importancia de fortalecer la institucionalidad, la seguridad jurídica, la inversión y las decisiones basadas en criterios técnicos y evidencia.

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También hizo un llamado a trabajar de manera articulada entre el Estado, las regiones y las empresas para avanzar en temas como la reconstrucción de territorios afectados, la transición energética, la transformación digital, la economía circular y el cierre de brechas sociales.

“El dilema entre Estado y empresa es un falso dilema. En Andesco lo sabemos mejor que nadie, porque agremiamos empresas públicas, privadas y mixtas, y todas comparten el mismo mandato: servir bien al ciudadano. Los países que más avanzan son aquellos donde el Estado ejerce su papel de garante del interés general, y donde las empresas —de cualquier naturaleza— encuentran condiciones para invertir, innovar y asumir riesgos de largo plazo. Cuando trabajan de manera complementaria, el principal beneficiario siempre es la comunidad en general”, señaló Buelvas, al destacar que la complementariedad entre los diferentes actores puede beneficiar directamente a las comunidades.

La dirigente gremial cerró su intervención con un mensaje de optimismo y disposición para seguir aportando al desarrollo del país.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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