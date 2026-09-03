Medellín será sede de encuentro internacional sobre movilidad sostenible

Medellín

Medellín será escenario de un encuentro internacional que reunirá a expertos, investigadores, empresarios y representantes del sector público para hablar sobre el futuro de la movilidad sostenible. Se trata de Movilia, el Congreso Internacional de Movilidad, que se realizará entre el 16 y el 18 de septiembre de 2026.

El evento, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de Medellín, tendrá lugar en el Centro de Eventos Fórum de la UPB y buscará generar espacios de intercambio de conocimiento, creación de alianzas y discusión sobre proyectos que permitan avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes, sostenibles e inclusivos.

Durante tres días, los participantes analizarán temas como la movilidad para la equidad y el acceso a oportunidades, la digitalización, la experiencia de los usuarios y el desarrollo de infraestructura innovadora para conectar los territorios.

La transformación social también estará en el centro de la discusión

Entre los conferencistas invitados están Juan de Dios Ortúzar, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Orlando Santiago Cely, gerente general de la Empresa Férrea Regional y Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca.

Como parte de la programación, la jornada de cierre incluirá una visita técnica por la red del Metro de Medellín, con el propósito de conocer el impacto que este sistema ha tenido en la transformación urbana y social de Medellín y su región.

En su primera edición, Movilia contó con más de 700 asistentes, más de 20 marcas patrocinadoras y alrededor de 20 paneles y conferencias especializadas. La segunda edición del congreso busca discutir las tendencias de movilidad y promover proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.