Cae el coordinador de ‘El Coco’: vendían droga cerca de colegios en barrio Trinidad de Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de Roberto César Echavarría Echavarría, señalado como coordinador de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes en el suroccidente de la ciudad.

Según la Fiscalía, Echavarría Echavarría era el responsable de un punto de distribución ubicado en un gimnasio al aire libre del barrio Trinidad, donde el grupo autodenominado ‘El Coco’ se dedicaba al narcomenudeo. La organización contaba con roles claramente definidos para la obtención de insumos, fabricación, almacenamiento, transporte y venta del alucinógeno.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron que la banda comercializaba presuntamente estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares, lo que agravó la calificación de los delitos.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de coordinador, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión.

Influencia de la organización criminal

El ‘El Coco’ ha sido señalada en diferentes momentos como una estructura que delinque en comunas del occidente y centro de Medellín, con influencia en zonas como las comunas 11, 12, 13 y 15. En algunos reportes se menciona su alineación o articulación con estructuras mayores como el GDO “Robledo”.

Por los mismos hechos investigados recientemente, nueve integrantes de la organización ya habían sido judicializados y enviados a prisión en actuaciones anteriores. La banda tiene un historial de desmantelamientos parciales en años previos, aunque ha logrado reorganizarse.

La reciente judicialización de Echavarría forma parte de las operaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía contra el microtráfico en Medellín, una de las prioridades de las autoridades locales para reducir la violencia y la afectación a la comunidad, especialmente en barrios como Trinidad. Las labores investigativas continúan con el fin de desarticular por completo la estructura.