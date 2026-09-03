Gobernación busca operador para el Central Park de Bello

Bello, Antioquia

La Gobernación de Antioquia aseguró que las obras físicas del Central Park de Bello ya fueron culminadas, por lo que el escenario podría abrir desde ahora para diferentes eventos. Sin embargo, el departamento no contempla asumir directamente la operación permanente del complejo, por lo que prepara un proceso de licitación para seleccionar a un operador especializado.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reconoció que el proyecto ha tenido una ejecución marcada por la intermitencia y los retrasos. “Nosotros ya terminamos las obras, las obras que infortunadamente tuvieron mucha intermitencia, son obras que vienen desde hace ya dos gobiernos”, afirmó.

Buscan convertirlo en un centro de eventos

La intención de la administración departamental es que el operador no solamente se encargue del funcionamiento cotidiano de la infraestructura, sino que pueda realizar nuevas inversiones para ampliar su oferta y convertir el Central Park en un escenario de eventos de mayor escala.

“Estamos estructurando un proceso de licitación para entregar ese parque, esa infraestructura a quien lo pueda operar e incluso pueda acometer otras inversiones que puedan convertir eso en un gran centro de eventos”, explicó Rendón.

El gobernador señaló que el escenario podría recibir competencias de deportes a motor, pero también conciertos y otro tipo de certámenes, aprovechando la infraestructura construida en el predio Tulio Ospina de Bello.

La Gobernación no quiere administrar directamente el escenario

Rendón explicó que el departamento no tiene la vocación institucional ni la estructura especializada para operar permanentemente un escenario de estas características.

“La Gobernación de Antioquia no tiene vocación y no está hecha para operar un parque de esto”, sostuvo el mandatario, quien indicó que la responsabilidad de la administración departamental frente a la ejecución física del proyecto está prácticamente culminada.

El Central Park fue concebido como un parque de deportes a motor y un espacio para actividades deportivas, recreativas, culturales y de entretenimiento. El proyecto se ha convertido durante los últimos años en uno de los escenarios de infraestructura con mayores cuestionamientos por sus retrasos y modificaciones contractuales.

Ahora, después de las dificultades que han acompañado su construcción, el siguiente reto será encontrar un operador que permita poner en funcionamiento la infraestructura y darle sostenibilidad en el tiempo.

“Por fortuna la buena noticia que tenemos para dar es que ya las obras se culminaron, que el parque puede estar desde ya abierto al público para distintos eventos”, concluyó el gobernador.