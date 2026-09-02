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02 sep 2026 Actualizado 12:29

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Internacional

Von der Leyen y Rutte amenazan con “más presión” a Moscú tras el ataque de Leipzig

La presidenta de la Comisión Europea se refirió a las medidas que tomarán tras el ataque con drones a un aeropuerto de la ciudad alemana.

Ursula von der Leyen y Mark Rutte. (Photo by Omar Havana/Getty Images)

Ursula von der Leyen y Mark Rutte. (Photo by Omar Havana/Getty Images) / Omar Havana

Ursula von der Leyen y Mark Rutte. (Photo by Omar Havana/Getty Images)
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguraron este miércoles que la presión contra Rusia continuará e incluso “aumentará”, después del ataque híbrido con drones en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, que fue atribuido a Moscú.

Vea aquí: Alemania acusa a Rusia de estar detrás del dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig

“Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia, sino que la aumentarán. Y no nos detendremos, no hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania”, dijo Von der Leyen tras una reunión con Rutte en la sede del Ejecutivo comunitario.

Según Von der Leyen, lo ocurrido en Leipzig “marca una nueva escalada en suelo de la Unión Europea atribuible directamente a Rusia” y supone una “nueva normalidad” que exige a los europeos “dar un paso al frente”.

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