Von der Leyen y Rutte amenazan con “más presión” a Moscú tras el ataque de Leipzig

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguraron este miércoles que la presión contra Rusia continuará e incluso “aumentará”, después del ataque híbrido con drones en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, que fue atribuido a Moscú.

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“Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia, sino que la aumentarán. Y no nos detendremos, no hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania”, dijo Von der Leyen tras una reunión con Rutte en la sede del Ejecutivo comunitario.

Según Von der Leyen, lo ocurrido en Leipzig “marca una nueva escalada en suelo de la Unión Europea atribuible directamente a Rusia” y supone una “nueva normalidad” que exige a los europeos “dar un paso al frente”.