Xi Jinping pide acabar con el “doble rasero” en Oriente Medio y defiende la causa palestina (Photo by Ng Han Guan-Pool/Getty Images) / Pool

Tras una reunión en El Cairo con su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, durante su primera visita a Egipto en una década, el presidente de China, Xi Jinping, pidió respaldar un papel más efectivo de las Naciones Unidas (ONU) en los asuntos de Oriente Medio y llamó a las potencias externas a abandonar lo que calificó como un “doble rasero” frente a los conflictos que afectan a la región.

Xi pide evitar la “interferencia externa” en Oriente Medio

Durante las conversaciones con Al-Sisi, el mandatario chino sostuvo que los países de la región deben tener un papel central en la resolución de sus propios asuntos.

“Debemos defender el principio de que los pueblos de Oriente Medio son los dueños de sus propios asuntos, oponernos a la interferencia externa y apoyar a los países de la región para fortalecer el diálogo sobre la paz y la seguridad”, afirmó Xi, según la agencia estatal china Xinhua.

El presidente chino también aseguró que Pekín está dispuesto a trabajar con los países de Oriente Medio para “salvaguardar la seguridad y la estabilidad de las rutas de transporte marítimo internacional”.

China y Egipto piden una salida diplomática a la guerra entre EE.UU. e Irán

La reunión entre ambos presidentes estuvo marcada también por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que completa seis meses y mantiene bajo presión las rutas comerciales de la región.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia egipcia, Xi y Al-Sisi hicieron un llamado a buscar “soluciones diplomáticas” que permitan alcanzar un acuerdo integral para poner fin a la guerra.

La visita se produce además en momentos en que Pekín busca profundizar sus relaciones con países de Oriente Medio, incluidos varios aliados tradicionales de Washington.

China ampliará sus inversiones en la zona del Canal de Suez

Durante el encuentro, China y Egipto también acordaron ampliar las inversiones de Pekín en la Zona Económica del Canal de Suez.

Ambos gobiernos firmaron un acuerdo para poner en marcha la tercera fase de la zona industrial egipcio-china, que actualmente alberga cerca de 200 empresas y acumula inversiones estimadas en unos US$4.000 millones.

Las autoridades egipcias no informaron cuál será el valor de las nuevas inversiones, pero el acuerdo permitirá aumentar la presencia económica china en una zona estratégica para el comercio marítimo mundial.

Egipto destaca una política exterior “independiente”

La visita de Xi también busca reflejar el acercamiento entre dos integrantes del grupo BRICS. Al-Sisi aseguró recientemente que Egipto mantiene una “política exterior independiente” y destacó la cooperación con China para fortalecer el papel del denominado Sur Global.

China ya tiene una participación importante en varios megaproyectos egipcios, entre ellos la Nueva Capital Administrativa, ubicada a unos 50 kilómetros de El Cairo.

El viaje de Xi se produce además antes de una prevista reunión este mes con el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de las tensiones internacionales por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las sanciones económicas relacionadas con Teherán.