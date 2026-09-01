Alemania acusa a Rusia de estar detrás del dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig

Investigadores policiales trabajan en la plataforma del aeropuerto de Leipzig/Halle, cerca de Leipzig (Alemania), el 5 de agosto de 2026, junto a un avión de carga ucraniano Antonov (no visible en la imagen). (Foto de Jens Schlueter/Getty Images) / Jens Schlueter

Este martes 1 de septiembre, Alemania responsabilizará a Rusia por el presunto intento de atentado con un dron explosivo contra el aeropuerto de Leipzig, ocurrido a inicios de agosto.

Según el gobierno alemán, los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores, Alexander Dobrindt y Johann Wadephul, deben comunicar este martes el balance de la investigación y atribuir el intento de atentado a un servicio de inteligencia ruso.

Según la revista Spiegel, los miembros de la coalición del canciller Friedrich Merz han debatido en los últimos días varias represalias contra Moscú. Estas posibles sanciones incluyen la expulsión de más diplomáticos rusos, el cierre del último consulado de ese país que sigue abierto en Bonn y la clausura de la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en Berlín, sospechosa de refugiar a espías en pleno corazón de la capital alemana.

La misma fuente señala que también se ha planteado recurrir al Artículo 4 de la OTAN, el cual prevé una reunión de sus miembros cuando uno de ellos considera que su integridad territorial, independencia o seguridad están bajo amenaza.

Una semana antes, el canciller Merz ya había advertido que Alemania haría “pagar por sus actos” a los autores de ataques híbridos. Esto ocurrió tras las revelaciones de la prensa sobre el uso de drones en el presunto atentado contra el aeropuerto de Leipzig, un punto clave de tránsito para el envío de ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Hasta ahora, Berlín se había abstenido de culpar directamente a Rusia y sólo mencionaba la posible implicación de “potencias extranjeras”, acusaciones que Moscú suele rechazar.

Sin embargo, información del diario Süddeutsche Zeitung y de las cadenas públicas NDR y WDR revela que la operación en Leipzig pudo ser mucho mayor de lo que se supo al principio.

A inicios de agosto, se descubrió un dron cargado con explosivos en la zona de seguridad para vuelos de carga del aeropuerto, cerca de varios aviones comerciales ucranianos. Minutos después, un segundo artefacto impactó contra un avión de carga de DHL.

Basados en fuentes cercanas a las autoridades, los medios informaron que un tercer dron fue hallado diez días después al oeste del aeropuerto. En el lugar se encontraron restos de unos 50 gramos de hexógeno, un explosivo militar de alto poder.

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