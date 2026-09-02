Rionegro estrena sus primeras dos barredoras 100 % eléctricas para el aseo urbano

Medellín

Rionegro sumó a su sistema de gestión de residuos las dos primeras barredoras 100 % eléctricas, operadas por Verdelimpio Colombia S.A.S. E.S.P. La adquisición requirió una inversión de $800 millones y cubrirá 14 rutas de limpieza en vías y espacios públicos de la localidad.

La iniciativa se enmarca en los objetivos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio. Con esta incorporación, la empresa privada adopta tecnología de cero emisiones directas para la recolección y mantenimiento de áreas urbanas.

Especificaciones técnicas y operatividad

Las máquinas cuentan con componentes de succión, barrido mecánico y aspersión de agua para la captura de polvo, sedimentos y residuos sólidos ordinarios. Los vehículos ofrecen una autonomía operativa de entre seis y siete horas por carga, apta para las jornadas diarias de trabajo.

Su tamaño reducido permite la maniobra en vías angostas y zonas peatonales. Asimismo, el sistema de aspersión evita que el material particulado se suspenda en el aire durante el proceso de limpieza.

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Impacto en la seguridad operativa

La implementación de este equipamiento disminuye la presencia física de operarios en corredores viales con alto tráfico vehicular. La medida busca reducir el riesgo de accidentes laborales asociados al barrido manual en vías principales.

La alianza entre la Alcaldía de Rionegro y el prestador del servicio forma parte del plan de modernización de la infraestructura de servicios públicos de la entidad territorial.