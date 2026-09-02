Inicia en Ciudad Bolívar la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo

Ciudad Bolívar, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, mediante la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), entregó más de 40 toneladas de materiales para iniciar la reconstrucción de las primeras 10 viviendas rurales colapsadas en Ciudad Bolívar tras el sismo del 10 de agosto. El proyecto también contempla el mejoramiento de otros 50 inmuebles en la localidad.

Esta intervención forma parte de un plan piloto liderado por la administración departamental en alianza con la Fundación Argos y Proantioquia. La estrategia busca dar una respuesta oportuna a las familias del Suroeste antioqueño que perdieron sus hogares o sufrieron afectaciones estructurales por el movimiento telúrico.

Avances en infraestructura y casa modelo

Además de la edificación de viviendas y reparaciones habitacionales, la intervención abarca la recuperación de templos, centros de salud e instituciones educativas en Ciudad Bolívar y Andes. La primera casa modelo del proyecto se levantará en la vereda Alto de Los Jaramillos, una de las zonas más impactadas.

El alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo Vargas, agradeció las donaciones del sector público y privado. Asimismo, el gerente de VIVA, Carlos Mario Zuluaga, destacó el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades rurales del departamento.

Más información Antioquia ofrece descuentos de hasta el 90 % en sanciones e intereses a contribuyentes en mora

Atención regional a familias afectadas

El despacho de suministros se complementa con la gestión del Banco de Materiales de VIVA, que durante el último fin de semana benefició a 274 familias de los municipios de Andes e Hispania para avanzar en los mejoramientos habitacionales.

Con esta articulación entre el sector público y privado, la Gobernación de Antioquia consolida la fase de reconstrucción en la subregión, priorizando la dignidad habitacional y la seguridad de las poblaciones rurales más vulnerables.