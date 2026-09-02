33 nuevos agentes de tránsito llegan para reforzar la movilidad en Bello

Bello, Antioquia

La Secretaría de Movilidad de Bello vinculó de manera definitiva a 33 nuevos agentes de tránsito a través del concurso de méritos Antioquia 3, liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Además, 12 funcionarios provisionales pasaron a propiedad y 20 se trasladaron a otras jurisdicciones.

Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello, dio la bienvenida al personal entrante y agradeció la labor de los salientes. La entidad proyecta dinamizar la gestión vial e impulsar la seguridad en las vías del municipio con este grupo en carrera administrativa.

Operatividad y cobertura del cuerpo técnico

Con esta reorganización, el municipio cuenta con un cuerpo operativo de 140 agentes para atender más de 150 kilómetros cuadrados. El equipo cumple labores de pedagogía, regulación, control y sanción vial las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para la atención presencial de trámites y solicitudes, la dependencia dispone de dos sedes operativas: una en el sector Niquía (diagonal 50A # 42-95) y otra en el sótano 1 del centro comercial Parque Fabricato.

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Canales de atención e información ciudadana

El horario de atención en ambas sedes es de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. Los usuarios pueden gestionar sus requerimientos o consultar el estado de las vías directamente en estas oficinas.

Para el reporte de emergencias o quejas, está habilitada la línea telefónica (604) 481 25 00. Adicionalmente, los ciudadanos pueden consultar la situación del tráfico en tiempo real mediante el canal de WhatsApp del Sistema de Información Vial de Bello.