Los mandamases de Colombia: el libro que revela lo que los presidentes quisieran callar

Libro

Los muros del Palacio de San Carlos y del Palacio de Nariño, así como las casas y casonas que han servido como residencia y oficinas presidenciales, guardan secretos que quienes han ostentado la primera magistratura de Colombia, los presidentes, preferirían mantener ocultos.

En el libro Los mandamases de Colombia, el periodista Amílkar Hernández reúne anécdotas y hechos que resultan curiosos o complementarios de decisiones trascendentales para el país, incluso desde antes de la conformación de la República, cuando éramos una extensión de España o cuando eran los caciques quienes daban las órdenes y tenían la última palabra

Detrás de cada gobierno hay decisiones que marcaron el rumbo del país, pero también episodios que rara vez encuentran espacio en los libros de historia. Esa es la apuesta del autor de Los mandamases de Colombia, que como el explica en LO MÁS CARACOL se aleja de las biografías tradicionales para concentrarse en las curiosidades, intimidades y episodios poco conocidos de quienes han ejercido el poder en el territorio colombiano.

No son biografías

El periodista explicó que la obra no se concentra en los estudios, cargos o fechas de gobierno de los mandatarios. En cambio, dirige la mirada hacia situaciones que ayudan a entender el lado menos visible de los personajes que ocuparon la Presidencia. “Es una cara oculta y desconocida de los mandatarios”, señaló durante la conversación, al describir un trabajo que, según sus palabras, “desnuda el poder y a los poderosos”.

Le puede interesar: El libro “Lo que no tiene nombre” de Piedad Bonnett ahora es obra teatral

El relato de Amilkar incluye información desde antes de la independencia, cuando los caciques ejercían autoridad sobre sus comunidades, y avanza hasta figuras contemporáneas. Entre los personajes mencionados aparecen desde Simón Bolívar y Andrés Díaz Venero de Leyva hasta dirigentes y protagonistas de la política colombiana de tiempos recientes, afirma Hernández

Anécdotas para llevar

Parte del atractivo del libro está en los relatos sorprendentes que rodean a expresidentes y figuras influyentes. El autor menciona episodios relacionados con la vida familiar de Gustavo Petro, detalles sobre sus gustos culinarios y aspectos cotidianos que rara vez aparecen en el debate político. También recoge historias alrededor de Iván Duque y las ofertas de cargos que habría recibido durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre los capítulos aparecen referencias a Álvaro Uribe Vélez y una singular experiencia junto al Nobel Gabriel García Márquez en México. También se narran episodios relacionados con Andrés Pastrana, incluyendo la participación de periodistas que colaboraban en la elaboración de informes durante su etapa en el noticiero Tv Hoy.

La recopilación también aborda situaciones protagonizadas por Virgilio Barco, Belisario Betancur, Julio César Turbay, Alfonso López Michelsen, Carlos Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia, Marco Fidel Suárez y Gustavo Rojas Pinilla, entre otros. Algunas de esas historias tienen como protagonistas arepas, corbatines desaparecidos, errores frente a las cámaras de televisión, pensiones presidenciales y encuentros en tradicionales establecimientos bogotanos.

Hernández asegura que varias de estas narraciones conservan un carácter inédito porque nacieron de incontables conversaciones sostenidas durante décadas de ejercicio periodístico. Muchas provienen del intercambio permanente entre reporteros, fuentes políticas y personas cercanas al poder.

Oficio de larga duración

El autor reconoce que una investigación de este tipo no puede realizarse en unas pocas semanas. Según explicó, se trata de un trabajo construido a través del tiempo, apoyado en lecturas, consultas documentales y testimonios obtenidos a lo largo de su carrera profesional. “Es un trabajo riguroso”, manifestó al explicar el proceso de recopilación que dio origen a la publicación.

Le puede interesar: María José de Bustos, pianista y ahora escritora de la novela ‘El Horizonte de mi Existencia’

Para Amílkar Hernández, el periodismo es una profesión que nunca abandona a quienes la ejercen. Durante la entrevista recordó que continúa escribiendo para distintos medios, desarrolla proyectos editoriales y participa en actividades relacionadas con la comunicación. Además de esta obra, mencionó otros trabajos publicados recientemente y su actividad permanente en plataformas digitales.

Con un tono ligero y cercano, Los mandamases de Colombia invita a descubrir episodios que ayudan a mirar desde otro ángulo a quienes ocuparon los más altos cargos del país. Más allá de las decisiones oficiales y los discursos, el libro propone un recorrido por los detalles humanos, las coincidencias y los acontecimientos inesperados que también forman parte de la historia política colombiana