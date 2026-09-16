Johanna Moreno quiere que se levante la voz contra el maltrato

Libro

Preguntas que no buscan una respuesta inmediata, pero si generar una conversación. Al parecer es el objetivo del libro “¿Todo lo que no es buen trato, es mal-trato?”, el nuevo libro de Johanna Moreno, del que ella dice que es una obra nacida de la necesidad de reflexionar sobre las formas en que las personas se relacionan y sobre aquellas conductas que, aunque muchas veces pasan desapercibidas, pueden dejar huellas profundas en la vida de quienes las escuchan y reciben de frente.

La autora, en dialogo con LO MÁS CARACOL, explicó que en su libro propone un ejercicio de observación que interpela a individuos, familias, instituciones educativas y entornos laborales. Según Moreno “la obra no pretende señalar culpables ni ofrecer verdades absolutas. Su propósito es abrir espacios de diálogo alrededor de situaciones que durante años han permanecido ocultas bajo el miedo, la vergüenza o el desconocimiento”, afirma Johanna.

También plantea que el maltrato suele asociarse exclusivamente con la agresión física de hombres hacia mujeres. Sin embargo, la reflexión que propone Johanna Moreno va mucho más allá. Invita a reconocer que existen expresiones emocionales, sociales e incluso institucionales que también pueden afectar la dignidad y el bienestar de las personas. Desde esa perspectiva surge una de las frases más contundentes del libro: “la necesidad urgente de abrir espacios de conversación sobre los malos tratos en todas sus formas”.

Testimonial

La obra está construida desde la experiencia personal y el trabajo comunitario de su autora. A través de testimonios, reflexiones y herramientas prácticas, busca acompañar a quienes han vivido situaciones de maltrato y ofrecerles elementos para comprender su impacto emocional.

El libro fue escrito para llegar a lectores de distintas edades y convertirse en una herramienta de conversación dentro de hogares, colegios y otros escenarios comunitarios. La intención es que cada lector pueda reconocerse en las experiencias narradas y formularse preguntas sobre la manera en que construye sus relaciones cotidianas.

Más que una recopilación de experiencias, el texto pretende convertirse en una guía para aprender a identificar límites, reconocer señales de alerta y fortalecer la capacidad de expresar aquello que incomoda o hiere. El mensaje central es claro: el buen trato no debe entenderse como una excepción, sino como una práctica cotidiana que se construye todos los días.

Transformación

Detrás del libro también está la trayectoria de Johanna Moreno como fundadora de la iniciativa “No más voces silenciosas”, un proyecto que ha impulsado acciones de sensibilización dirigidas a promover relaciones más respetuosas y conscientes.

A través de esta plataforma, la autora ha desarrollado actividades que buscan visibilizar diferentes formas de violencia y fomentar conversaciones alrededor de los buenos tratos. Entre ellas sobresale la creación del balón púrpura en el fútbol profesional colombiano, un símbolo que se ha utilizado para llamar la atención sobre la importancia de construir entornos más seguros y empáticos.

Esa experiencia social se refleja en cada página de la obra. Lejos de centrarse únicamente en el problema, el libro pone el foco en las posibilidades de transformación. La autora insiste en que reconocer una situación de maltrato es el primer paso para cambiarla y para construir vínculos más saludables.

La publicación también plantea una invitación a revisar comportamientos cotidianos que muchas veces se consideran normales, pero que pueden afectar a quienes están alrededor. De esta manera, el texto se convierte en un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para fortalecer el respeto, la empatía y la escucha.

Al final, “¿Todo lo que no es buen trato, es mal-trato?” deja una reflexión abierta. No se trata únicamente de identificar las agresiones evidentes, sino de preguntarse cómo se construyen las relaciones humanas y qué papel juega cada persona en ellas. Como plantea la autora, el desafío consiste en aprender a nombrar aquello que duele, poner límites saludables y comprender que las comunidades más fuertes son aquellas que convierten el respeto en una práctica diaria.

Porque, en últimas, la pregunta que inspira este libro no apunta únicamente a reconocer el maltrato. También invita a descubrir cómo construir, desde lo cotidiano, formas de convivencia más conscientes, más amorosas y humanas.