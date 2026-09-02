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02 sep 2026 Actualizado 15:24

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Justicia

JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 personas por toma paramilitar en Barrancabermeja

Es la primera imputación que hace esta justicia en el Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares y/o terceros civiles durante el conflicto armado.

Alejandro Ramelli y Catalina Díaz. Foto: Caracol Radio

Alejandro Ramelli y Catalina Díaz. Foto: Caracol Radio

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La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 9 exintegrantes del Ejército, dos de la Policía y a un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol por la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, entre 1998 y 2000.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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