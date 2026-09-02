JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 personas por toma paramilitar en Barrancabermeja
Es la primera imputación que hace esta justicia en el Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares y/o terceros civiles durante el conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 9 exintegrantes del Ejército, dos de la Policía y a un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol por la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, entre 1998 y 2000.
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Cristina Navarro
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