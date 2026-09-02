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02 sep 2026 Actualizado 18:39

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Medellín

Antioquia ofrece descuentos de hasta el 90 % en sanciones e intereses a contribuyentes en mora

Hasta el próximo 15 de septiembre, los contribuyentes que tengan deudas pendientes con la Gobernación de Antioquia podrán acceder a descuentos de entre el 70 y el 90 por ciento en sanciones e intereses de mora.

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Antioquia

El beneficio fue aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 10 de 2026 y aplica para diferentes obligaciones tributarias y no tributarias.

Entre ellas está la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ofrece un descuento del 90 por ciento en los intereses de mora de las facturas correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2025.

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También está la contribución de valorización, con una reducción del 70% de los intereses de mora para obligaciones relacionadas con 40 proyectos viales grabados entre los años 90 y 2016. La Gobernación recordó que para acceder a estos beneficios los contribuyentes deben pagar la totalidad del capital adeudado.

La medida también contempla descuentos para el impuesto al consumo, estampillas, sobretasa a la gasolina, impuesto al degüello, procesos contravencionales y otras obligaciones. La Administración Departamental invitó a los morosos a aprovechar el beneficio antes del 15 de septiembre y evitar así el inicio de procesos de

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