Antioquia ofrece descuentos de hasta el 90 % en sanciones e intereses a contribuyentes en mora

Antioquia

El beneficio fue aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 10 de 2026 y aplica para diferentes obligaciones tributarias y no tributarias.

Entre ellas está la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ofrece un descuento del 90 por ciento en los intereses de mora de las facturas correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2025.

Más información Medellín está en alerta naranja por fenómeno de El Niño: ya van más de 150 incendios forestales

También está la contribución de valorización, con una reducción del 70% de los intereses de mora para obligaciones relacionadas con 40 proyectos viales grabados entre los años 90 y 2016. La Gobernación recordó que para acceder a estos beneficios los contribuyentes deben pagar la totalidad del capital adeudado.

La medida también contempla descuentos para el impuesto al consumo, estampillas, sobretasa a la gasolina, impuesto al degüello, procesos contravencionales y otras obligaciones. La Administración Departamental invitó a los morosos a aprovechar el beneficio antes del 15 de septiembre y evitar así el inicio de procesos de