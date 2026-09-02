Horóscopo hoy 2 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: abundancia economíca para Leo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 2 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 2 de septiembre, recordándoles que quienes nacen en esta fecha son personas que disfrutan de la compañía. Además, señaló que el inicio de este nuevo año está marcado por la cantidad de metas que van a conquistar, debido a la variedad de fenómenos astronómicos.

El número de la suerte para los festejados será el 9836 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender dos velas blancas enfrentadas, mientras repite: “Que todo lo que me llegue se multiplique millonificadamente en este año”.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 2055.

2055. Recomendación: Queme café en el hogar o el negocio.

Queme café en el hogar o el negocio. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 16770, aquellos que necesitan o requieren reforzar la parte laboral.

Repetir 45 veces 16770, aquellos que necesitan o requieren reforzar la parte laboral. Fruta: Fresa.

Fresa. Decreto del día: “En este momento mi corazón se llena de amor y de perdón”.

“En este momento mi corazón se llena de amor y de perdón”. Lectura recomendada: Génesis 50:20.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 2 septiembre:

Géminis

La carta del poder indica que entrarán en una etapa en la que podrán realizar aquello que desean, proyectando mayor poder y seguridad, por lo que las cosas podrían llegar con mayor facilidad. Hay que tener cuidado con la salud, especialmente con las piernas, los pies o las rodillas. También puede llegar una oportunidad de negocio y, si consideran que es factible, pueden tomarla, ya que tendría buenas perspectivas de éxito.

Número: 7590.

Libra

La carta anuncia un triunfo sobre un proyecto que tienen en mente y grandes bendiciones. Además, llegará la firma de un documento importante que saldrá a su favor y les dará la estabilidad y tranquilidad que están buscando. También se ve la llegada de un dinero que estaban esperando.

Número: 1486.

Acuario

Se presenta una reconciliación en cualquier aspecto de la vida. Recuerden que hay que perdonar por uno mismo, pues no se puede vivir cargando con el rencor. Un crédito que estaban esperando será aprobado de una manera favorable. Además, los nuevos proyectos que tienen en mente podrán salir adelante y tendrán buenas perspectivas.

Número: 3099.

Aries

La carta del trabajo señala que avanzarán hacia donde quieren llegar y que vienen cosas buenas en la parte laboral. Se vislumbran estabilidad, éxito y fortaleza. También será necesario aclarar una situación relacionada con unos documentos, pero esta podrá solucionarse. En cuanto a la salud, hay que tener cuidado, especialmente con la espalda.

Número: 1419.

Leo

En el amor, hay que revisar la parte emocional y la manera en que se relacionan con las personas que están alrededor. Eviten el odio y el rencor, pues la vida sin amor no es nada. Un dinero que estaba en duda finalmente llegará y les permitirá calmar los nervios. Además, a algunos los invitarán a realizar un viaje y será importante aceptarlo, ya que les ayudará a renovar las energías.

Número: 4560.

Sagitario

La unión y la estabilidad estarán presentes, fortaleciendo los vínculos emocionales. La carta de la armonía habla de perdón y felicidad. Hay preocupación por un dinero, por lo que se recomienda pedirle a Dios para poder salir de esa situación difícil. Cuando se habla con fe y seguridad, se activan las bendiciones. Hay que mantener la calma.

Número: 4850.

Tauro

Todo lo relacionado con la parte emocional será importante en este momento, pues de no atenderla podrían quedar atados al rencor, la soledad y la tristeza. Es necesario trabajar en estos sentimientos para avanzar. En la parte laboral se presenta un cambio que traerá bendiciones y alegría.

Número: 1599.

Virgo

Llegan cosas buenas y oportunidades en diferentes campos y situaciones de la vida. Hay que trabajar en la intuición y darle un mayor protagonismo; a través de las oraciones podrán reforzarla y dejarse guiar hacia el mejor camino. Hay envidias alrededor, pero no podrán hacerles daño mientras repitan: “Dios conmigo, ¿Quién contra mí?”.

Número: 0817.

Capricornio

La carta de la libertad habla de estabilidad, grandes cambios y bendiciones. Las cosas estarán bien y jugarán a su favor. Además, unos documentos que estaban enredados finalmente se solucionarán, lo que les dará estabilidad y tranquilidad. Los juegos de azar también estarán de su lado.

Número: 6822.

Cáncer

Hay que hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás los sentimientos negativos y avanzar hacia nuevas conquistas, soltando aquello que no aporta. En el amor será necesario aclarar algunas cosas pronto y estas se resolverán a su favor. También pueden aparecer nuevos negocios y, si les gustan las oportunidades que se presentan, hay que aprovecharlas porque tendrán buenas perspectivas de triunfo.

Número: 7308.

Escorpio

Están buscando nuevas oportunidades y les irá bien en ese proceso. Hay que cuidar la salud del sistema nervioso, ya que puede alterarse bastante, además de prestar atención a la garganta. Si están buscando una oferta laboral, esta llegará pronto y tendrá buenas perspectivas de estabilidad.

Número: 9207.

Piscis

Llegarán los frutos de las situaciones difíciles que han atravesado en diferentes campos de la vida. Ahora vienen las recompensas y las cosas comenzarán a estar mejor. Hay que arreglar unos papeles y dejar todo claro para evitar problemas. En el amor se logrará dar un paso importante, sin importar el punto en el que se encuentre actualmente la relación.

Número: 1402.

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