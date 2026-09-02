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02 sep 2026 Actualizado 07:29

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Internacional

El Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

Asimismo, 1.409 pacientes se han recuperado hasta el momento

Daniel Kitambala, sobreviviente del Ébola, camina por las instalaciones del cento de atención en donde fue atendido (Cortesía: Michel Lunanga/Getty Images)

Daniel Kitambala, sobreviviente del Ébola, camina por las instalaciones del cento de atención en donde fue atendido (Cortesía: Michel Lunanga/Getty Images) / Michel Lunanga

Daniel Kitambala, sobreviviente del Ébola, camina por las instalaciones del cento de atención en donde fue atendido (Cortesía: Michel Lunanga/Getty Images)
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Más de 3.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado un total de 6.186 casos confirmados, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 31 de agosto, un total de 3.007 personas han fallecido a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,6 %.

Asimismo, 1.409 pacientes se han recuperado hasta el momento y otros 830 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

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