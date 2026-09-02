Media Luna Roja iraní denuncia ante la Corte Penal Internacional los ataques de Estados Unidos

De acuerdo con la misiva presentada por la Media Luna Roja Iraní, la sociedad denunció los ataques estadounidenses que alcanzaron una casa en la provincia de Hormozgan, donde se celebraba un matrimonio en la noche del martes, alrededor de las 9:30PM hora local.

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El ataque aéreo dejó un saldo inicial de cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, además de al menos 67 personas heridas.

No obstante, la institución advirtió que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse en las próximas horas debido al estado de gravedad en el que se encuentran varios de los lesionados.

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Al tratarse de un evento estrictamente civil, la Media Luna Roja iraní señaló que este incidente representa una grave vulneración a las normas del derecho internacional humanitario. Por esta razón, el grupo solicitó al tribunal internacional que se ponga en marcha una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva al respecto.

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El ejército de los Estados Unidos se limitó a declarar que está al tanto de los reportes, pero insistió en que sus fuerzas no atacan a la población civil.

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