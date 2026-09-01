$10 millones por información sobre el feminicidio de Génesis Rojas en Barrancabermeja, Santander

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el responsable del feminicidio de Génesis Rojas García.

La víctima, de nacionalidad venezolana, fue asesinada este 1 de septiembre en Barrancabermeja. Desde que se conoció el caso, las autoridades activaron controles en las entradas y salidas de la ciudad para intentar ubicar al responsable.

La medida fue tomada por instrucción del alcalde Jonathan Vásquez y se adelanta en coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares.

Además de la búsqueda del responsable, la Alcaldía anunció acompañamiento psicosocial para la familia de Génesis Rojas y aseguró que mantendrá disponible la oferta institucional que requieran sus allegados.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda servir para identificar o ubicar al responsable.

El caso volvió a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres en Barrancabermeja. La administración pidió celeridad en la investigación y aseguró que mantendrá el seguimiento al proceso hasta que se esclarezca lo ocurrido.