Antioquia fortalece la seguridad en San Luis con la demolición de dos focos de delincuencia

Medellín

En una ofensiva contra la delincuencia, la Gobernación de Antioquia lideró la demolición de dos inmuebles en avanzado estado de abandono en el municipio de San Luis. Las intervenciones se concentraron en los barrios La Chimbarria y Brisas del Dormilón, sectores afectados por el deterioro de estas infraestructuras.

Según la Policía Nacional, los predios no solo presentaban un riesgo inminente de colapso, sino que también amenazaban la salubridad y la tranquilidad de los vecinos. El espacio era utilizado por personas para el consumo de estupefacientes y la planificación de actividades delictivas.

Resultados de la estrategia departamental

El director Operativo de Seguridad de Antioquia, coronel (r) José Edilberto Lesmes Beltrán, destacó que con esta acción se alcanzan los 62 inmuebles intervenidos en todo el departamento. El funcionario enfatizó que la medida elimina un foco constante de inseguridad que afectaba a la comunidad tanto de día como de noche.

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Por su parte, el alcalde de San Luis, César Buitrago, hizo un llamado a los demás mandatarios del Oriente antioqueño para sumarse a esta estrategia. El mandatario local subrayó la importancia de erradicar estos espacios para recuperar la tranquilidad ciudadana y acabar de raíz con las plazas de vicio en la región.