Sacerdote fue condenado a 5 años de prisión por abuso sexual de un menor en Caldas, Antioquia

Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en Caldas, Antioquia (Turismo Antioquia)

Caldas, Antioquia

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Caldas, Antioquia, condenó al sacerdote Luis Ernesto Valencia López a 64 meses de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con el fallo, el juzgado declaró penalmente responsable a Valencia López por los hechos investigados y le impuso una pena principal de 64 meses de prisión, lo que equivale a 5 años y cuatro meses.

Además, deberá cumplir las sanciones accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición de acercarse a la víctima y a integrantes de su grupo familiar o comunicarse con ellos durante un periodo equivalente al de la pena.

No podrá cumplir la condena en casa

El juzgado negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y también la sustitución de la prisión por detención domiciliaria.

Por esta razón, la sentencia establece que la pena deberá cumplirse en el centro carcelario que designe el INPEC.

No obstante, el fallo señala que la orden de encarcelamiento se librará cuando la decisión condenatoria adquiera firmeza, en caso de que sea confirmada.

La condena es de primera instancia

La decisión corresponde al fallo emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Caldas. El documento conocido establece que la orden de encarcelamiento queda supeditada a que la decisión condenatoria quede en firme.