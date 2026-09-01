Corte Suprema confirma condena contra exalcalde de Envigado por nexos con ‘La Oficina’

Envigado, Antioquia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este lunes la condena contra el exalcalde de Envigado y exsenador José Ignacio Mesa Betancur, por el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con sus nexos con la organización criminal conocida como ‘La Oficina’.

La decisión mantiene la pena de 76 meses de prisión, impuesta inicialmente por la Sala Especial de Primera Instancia y que llegó a la Sala de Casación Penal para resolver el recurso de apelación.

La relación con ‘La Oficina’

Según la sentencia, la Corte encontró acreditada la existencia de la denominada ‘Oficina de Envigado’, así como las actuaciones de Mesa Betancur y su relación con una estructura criminal que, de acuerdo con el fallo, le habría brindado respaldo para llegar a cargos de elección popular.

La Corte señala que Mesa Betancur recibió apoyo de ‘La Oficina de Envigado’ para su campaña a la Alcaldía de Envigado en 1995 y, posteriormente, para sus aspiraciones al Senado, mientras que los jefes de la organización criminal habrían obtenido poder burocrático dentro de la administración municipal.

La Sala también dio credibilidad a los testimonios de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quienes declararon sobre las relaciones de ‘La Oficina’ con el procesado.

Una estructura criminal con influencia política

La sentencia reconstruye el origen de ‘La Oficina’ y su evolución desde la estructura vinculada al narcotráfico de Pablo Escobar hasta su posterior reorganización bajo el liderazgo de los hermanos Castaño.

De acuerdo con la Corte, tras la muerte de Escobar, Carlos Castaño ordenó cooptar combos y bandas de jóvenes en Antioquia. ‘La Oficina’ comenzó entonces a regular actividades ilegales de estos grupos, cobrar deudas de narcotráfico y realizar operaciones contra la guerrilla.

En ese contexto, la organización también habría desarrollado una estrategia de expansión e influencia política, que incluyó el financiamiento de candidatos y el respaldo a las aspiraciones de Mesa Betancur.

“Las pruebas demuestran que ‘La Oficina de Envigado’ aportó recursos económicos a las campañas políticas de José Ignacio Mesa Betancur”.

La Corte agregó que la organización criminal, gracias a su dominio territorial, habría asegurado caudal electoral a sus aspiraciones políticas.

Aspiraciones a la Alcaldía y al Senado

Según el fallo, ‘La Oficina’ respaldó la candidatura de Mesa Betancur a la Alcaldía de Envigado para el periodo 1995-1997 y posteriormente sus aspiraciones al Senado de la República, para los periodos 1998-2002 y 2002-2006.

La sentencia también menciona que Mesa Betancur habría participado como supuesta víctima de un plan de secuestro simulado de congresistas, adelantado por las autodefensas con el propósito de presionar al Gobierno y propiciar un espacio de negociación de paz.

Con la decisión de la Sala de Casación Penal, queda confirmada la condena de 76 meses de prisión contra el exalcalde y exsenador por concierto para delinquir agravado.