Con una nueva estampilla la gobernación de Santander busca recursos para intervenir colegios

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció que con un proyecto de Ley buscarán crear una nueva estampilla para recaudar dinero para intervenir los colegios en los municipios del departamento, incluyendo los certificados.

Con esta estampilla se busca recaudar en el año 50 mil millones de pesos pues sería cobrada únicamente en los municipios no certificados y mientras que se aprueba este nuevo cobro, la gobernación de Santander buscará también recursos por parte del Gobierno Nacional para intervenir las instituciones educativas.

“Estamos proponiendo una ley de la República para que podamos nosotros aportar el 2% en estampilla a la educación preescolar, primaria y secundaria del departamento de Santander. No hay un solo municipio que no tenga problemas en alguna de sus escuelas de grietas, de asbesto. Imagínense, hay una ley de la República que prohíbe el asbesto porque el asbesto genera cáncer. El 80% de nuestras instituciones educativas del departamento de Santander están todavía con asbesto”, indicó el gobernador Díaz Mateus.

Dijo el gobernador que el departamento tiene una deuda histórica con los colegios oficiales, sobre todo en la zona rural de los municipios y por eso se buscará obtener recursos para las intervenciones.