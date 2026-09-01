Putin, Trump y Xi podrían reunirse a finales de noviembre, estos son los detalles

El encuentro tripartito ocurriría durante la reunión de APEC en Shenzhen (China), entre el 18 y 19 de noviembre. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), informó el Kremlin.

“Ese tema se abordó”, dijo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump “con toda probabilidad” asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

“Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas” o, como mínimo, “se celebrarían reuniones con cada uno de ellos”, señaló el asesor presidencial.

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La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

Diplomáticos peleados

A pesar de la posible cercanía entre mandatarios para encontrarse, permanecen los roces diplomáticos entre los mandatarios pues, por ejemplo, el presidente chino llegó a Egipto mientras enfrenta la amenaza de sanciones estadounidenses por sus vínculos financieros con Irán.

China, un importante comprador de petróleo iraní, se ha presentado como una parte neutral en el conflicto de Oriente Medio y ha pedido reiteradamente un alto el fuego duradero.

Egipto, receptor desde hace décadas de ayuda militar estadounidense, advirtió sobre una posible escalada regional después de que un ataque con dron alcanzara uno de sus puertos en julio.

China busca reforzar sus lazos con países de Oriente Medio cercanos a Washington antes de una reunión entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para este mes.

Putin, otro posible sancionado

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a corresponder a cualquier iniciativa de Estados Unidos para retomar al acuerdo de junio destinado a poner fin al conflicto entre ambos países, y agradeció al mandatario ruso, Vladimir Putin, la postura de Moscú durante la guerra.

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Rusia e Irán han reforzado fuertemente sus vínculos militares y comerciales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace cuatro años y medio.

Putin y Pezeshkian mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, Kirguistán.

La cita reúne a 17 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los dirigentes de Rusia, Irán, China, India, Pakistán y Turquía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes a Rusia y China contra cualquier suministro de armas a Irán.