Secretario de Energía de EE. UU. viajará a Caracas para concretar acuerdo petrolero con Venezuela

WASHINGTON, DC - JUNE 03. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Paul Morigi / Colaborador) / Paul Morigi

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajará este martes a Caracas para sostener reuniones relacionadas con el acuerdo petrolero anunciado entre Washington y las autoridades venezolanas.

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Washington busca avanzar en la implementación del acuerdo

Las reuniones estarán centradas en concretar los términos del pacto energético anunciado recientemente por el Gobierno de Donald Trump.

Además, la Casa Blanca ha señalado que el acuerdo permitirá una mayor participación estadounidense en la explotación y comercialización de parte de las reservas petroleras venezolanas.

De acuerdo con los términos divulgados por Washington, las autoridades venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años para operar 17 campos petroleros.

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Parte del crudo sería procesado en Estados Unidos

La Casa Blanca aseguró que millones de barriles de la nueva producción venezolana serían procesados en refinerías estadounidenses y que parte de la infraestructura utilizada para aumentar la extracción también provendría de Estados Unidos.

Washington sostiene que este esquema podría generar inversiones por miles de millones de dólares y respaldar empleos en territorio estadounidense.

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Chevron anunciaría expansión de operaciones en Venezuela

Según AFP, la visita de Wright se producirá al mismo tiempo que Chevron prepara un anuncio sobre la ampliación de sus operaciones en Venezuela.

Por ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre el alcance de esa expansión ni sobre los acuerdos específicos que podrían cerrarse durante la visita del secretario de Energía.

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