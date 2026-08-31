“Los llevan como carne de cañón”: joven tolimense murió combatiendo en Ucrania

Tolima

Cada vez se conocen nuevos y desgarradores relatos de tolimenses reclutados para combatir en el conflicto entre Ucrania y Rusia, quienes lamentablemente mueren en combate y dejan sumidas en la incertidumbre a sus familias.

El más reciente caso conocido es el de Wilmer Andrés Hernández, un joven de 22 años que había viajado hace aproximadamente tres meses a combatir para el bando ucraniano y que, según su familia, hace una semana pereció tras ser alcanzado por un dron cargado de explosivos.

En diálogo con Caracol Radio, su primo Gildardo González contó que Wilmer Andrés era un joven humilde del barrio El Plan, en el municipio de Purificación, en el suroriente del Tolima. Hace algunos meses había abandonado el servicio militar en Colombia y luego decidió sumarse al conflicto internacional.

“Un muchacho que no tenía ningún tipo de experiencia en un conflicto bélico de esta magnitud. Allí no es ir a jugar con carritos ni maquinitas, es una guerra de verdad, de suicidas, contra tecnologías muy avanzadas. No tiene nada parecido a la guerra colombiana. Es suicida”, manifestó Gildardo.

El familiar, además, sostiene que la falta de oportunidades académicas y laborales pudo incentivar el reclutamiento de Wilmer Andrés.

“Él se comunicaba, seguro, pero de un momento a otro no lo hizo más. Se prevé que ya tiene más de ocho días de muerto. Lo que logramos contactar con algunos compañeros de allá es que, desafortunadamente, un dron con una bomba le cayó encima”, aseguró.

Ahora, la ansiedad y la incertidumbre se han apoderado de la familia de Wilmer Andrés Hernández, quienes claman por ayuda de la Cancillería de Colombia, consulados, embajadas y hasta organizaciones internacionales de derechos humanos para repatriar los restos de su ser querido.

“Hacemos un llamado para saber qué pasó con mi primo y buscar la posibilidad de poder repatriar su cuerpo o restos, al menos que la familia pueda tener la satisfacción de darle sepultura. Por favor, lo que se pueda hacer, ayúdenos para saber dónde quedó y traerlo”, manifestó Gildardo.

El de Wilmer Andrés es uno de los muchos casos conocidos hasta ahora de tolimenses reclutados o muertos en el conflicto europeo. Oficialmente se habla de por lo menos 12 casos, según la Secretaría del Interior del Tolima, aunque cada semana se conocen nuevos testimonios de familiares.

A quienes todavía consideran sumarse a la guerra, Gildardo envió un mensaje. “Lo que está pasando es una masacre, realmente ir a buscar una mejora económica es mentira, la gran mayoría los llevan como carne de cañón y mueren en la guerra. Si tienen muchas ganas de guerrear, que se preparen primero y defiendan a nuestro país, pero no irse a morir por una guerra que no es la suya”, sentenció.

Hasta ahora, la Cancillería no ha respondido con resultados al llamado de las familias que piden ayuda para repatriar los restos de sus seres queridos, y los gobiernos de Rusia o Ucrania se han deslindado de los casos por tratarse presuntamente de reclutamiento a través de particulares.