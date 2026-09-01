UE pide a países enviar a Ucrania misiles Patriot próximos a caducar ante escasez de interceptores

A forensic expert from Ukraine's National Police takes pictures of fragments of a Russian drone found on Parkova Doroha. Imagen tomada de Getty Imagenes / Future Publishing

La Unión Europea (UE) pidió a los países que tengan misiles interceptores Patriot próximos a vencer que los entreguen a Ucrania, en momentos en que Kiev enfrenta una fuerte escasez de este tipo de munición para defenderse de los ataques aéreos rusos.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, realizó la solicitud en una reunión de ministros de Defensa.

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Ucrania enfrenta escasez de interceptores Patriot

Kallas aseguró que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Ucrania es la falta de misiles interceptores para sus sistemas de defensa aérea.

“El principal problema son las defensas aéreas: les faltan interceptores”, dijo.

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Según explicó, algunos países europeos cuentan con misiles Patriot cuya fecha de vencimiento está próxima, por lo que consideró que sería conveniente enviarlos a Ucrania antes de que dejen de ser utilizables: “Sería muy positivo que se entregaran a Ucrania”.

UE también busca misiles fuera del bloque

De igual manera, Kallas indicó que Bruselas también está intentando conseguir interceptores en países que no hacen parte de la Unión Europea.

“También estamos haciendo gestiones con países fuera de la Unión Europea para conseguir interceptores que protejan a la población civil”, mencionó.

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Europa trabaja en un nuevo sistema de interceptores

Además de buscar soluciones inmediatas, la funcionaria anunció que los países europeos trabajan junto con Ucrania en el desarrollo de un sistema de interceptores que permita reforzar a largo plazo la defensa aérea del país.

“Los ucranianos se mantienen firmes y tenemos que apoyarlos”, dijo.

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Zelenski pide más apoyo antes del invierno

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en que su país necesita urgentemente más misiles Patriot antes de la llegada del invierno.

En una entrevista reciente con CNN, aseguró que Ucrania necesitaría al menos el 5% del arsenal estadounidense de interceptores Patriot para superar los próximos meses.

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“Véndannos el 5% y superaremos el invierno salvando vidas. Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1%”, afirmó.

Ucrania también ha avanzado en conversaciones con la empresa estadounidense Raytheon para desarrollar capacidad de producción local de interceptores Patriot, aunque la construcción de una fábrica podría demorar varios años.

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Por ahora, Kiev depende principalmente de los suministros de sus aliados para mantener operativos sus sistemas de defensa aérea.

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