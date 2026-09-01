Envían a prisión a tres hombres señalados de abusar de una menor de 6 años en Barbosa, Santander

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Tres hombres de 64, 46 y 29 años fueron enviados a prisión mientras avanza la investigación por el presunto abuso sexual de una menor de seis años en Barbosa, Santander.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre 2025 y agosto de 2026 en la vereda La Palma Baja.

La investigación señala que los procesados habrían aprovechado momentos en los que la menor se encontraba sola en la vivienda para agredirla sexualmente. Durante el proceso se conoció además que fue diagnosticada con dos enfermedades de transmisión sexual.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades, que presentaron la denuncia y permitieron avanzar con la investigación hasta la judicialización de los tres hombres.

La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, todos agravados. Ninguno de los tres responsables aceptaron los cargos.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.