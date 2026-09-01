Medellín recibe la edición número 40 del Congreso Nacional de Cirugía Plástica

Medellín

Medellín se alista para acoger la edición XL del Congreso Nacional de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre de 2026 en Plaza Mayor. La convención reunirá a cerca de 1.500 profesionales de la salud del país e internacionales.

Organizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), el evento ofrecerá una variada agenda académica con conferencistas de América y Europa. El programa abordará avances en procedimientos faciales, corporales, reconstructivos, biopolímeros, innovación tecnológica y seguridad del paciente.

Setenta años de trayectoria académica

Esta cuadragésima versión coincide con el aniversario número 70 de la fundación de la SCCP. Para conmemorar su trayectoria desde 1956, la organización integrará a su agenda académica diversas actividades culturales, reconocimientos, la reseña histórica de la especialidad y la elección de su nueva junta directiva.

Adicionalmente, el encuentro abrirá espacios de debate sobre la regulación de procedimientos estéticos en el país, el proyecto de ley para proteger a los pacientes y los desafíos regulatorios de los biopolímeros, además de premiar los mejores trabajos científicos y de médicos residentes.

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Espacio formativo para los medios

El congreso también incluirá la tercera edición del Taller de Periodismo de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, dirigido a comunicadores sociales. Este espacio ofrecerá herramientas conceptuales para el análisis y la cobertura rigurosa de temas vinculados a la práctica médica.

Con esta iniciativa, la SCCP busca fortalecer la comunicación pedagógica con los medios informativos en materia de riesgos, términos técnicos y procedimientos. Así, la sociedad conmemora siete décadas de actividad científica y gremial en un evento histórico para el sector de la salud.