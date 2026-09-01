El Vallecaucano Juan Manuel Morales vuelve a romper récord nacional en los 400 metros libre
El nadador colombiano estableció un nuevo récord nacional durante su participación en el Troféu José Finkel 2026, que se disputa en São Paulo, Brasil.
Juan Manuel Morales registró un nuevo record nacional en el Troféu José Finkel 2026 de Brasil con un tiempo de 3:42.76, con el que superó su propia marca nacional de 3:44.00, establecida en 2021 durante el Mundial FINA de Abu Dhabi.
El colombiano mejoró en 1.24 segundos su anterior récord y vuelve a dejar su nombre en la historia de la natación nacional, como resultado de un proceso marcado por la disciplina y la constancia.
El Troféu José Finkel 2026 se desarrolla entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en las piscinas del Esporte Clube Pinheiros, en São Paulo, y es considerado uno de los dos principales campeonatos nacionales de natación de Brasil.
La competencia reúne a 441 atletas de 59 clubes, en una cita de alto nivel que le permitió a Morales conseguir una nueva marca para la natación colombiana.