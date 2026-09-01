El Vallecaucano Juan Manuel Morales vuelve a romper récord nacional en los 400 metros libre

Juan Manuel Morales registró un nuevo record nacional en el Troféu José Finkel 2026 de Brasil con un tiempo de 3:42.76, con el que superó su propia marca nacional de 3:44.00, establecida en 2021 durante el Mundial FINA de Abu Dhabi.

El colombiano mejoró en 1.24 segundos su anterior récord y vuelve a dejar su nombre en la historia de la natación nacional, como resultado de un proceso marcado por la disciplina y la constancia.

El Troféu José Finkel 2026 se desarrolla entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en las piscinas del Esporte Clube Pinheiros, en São Paulo, y es considerado uno de los dos principales campeonatos nacionales de natación de Brasil.

La competencia reúne a 441 atletas de 59 clubes, en una cita de alto nivel que le permitió a Morales conseguir una nueva marca para la natación colombiana.