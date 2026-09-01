Fico Gutiérrez da a EE. UU. información de presunto envío de activos comprados con corrupción

Fico Gutiérrez, candidato presidencial, durante el debate decisivo / Caracol Radio ( Caracol Radio )

Medellín, Antioquia

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que durante su reciente reunión con el FBI en Miami entregó información sobre personas y empresas que, según sus denuncias, habrían servido para sacar de Colombia y lavar presuntamente recursos relacionados con el supuesto saqueo de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

Entre la información entregada a las autoridades estadounidenses estaría el rastro de operaciones relacionadas con oro, una comercializadora y movimientos de dinero hacia Panamá y posteriormente hacia Miami.

El rastro del oro y el dinero

Gutiérrez afirmó que puso en conocimiento del FBI el caso de una empresa vinculada al comercio de oro que, según dijo, habría registrado ingresos por $112.000 millones durante los tres años de la administración de Daniel Quintero, pero que posteriormente habría pasado a reportar cero ingresos.

“Hay empresas de personas de Medellín que al parecer habrían lavado recursos llevando los dineros hasta Miami”, afirmó el alcalde.

Según su relato, la información entregada incluye nombres de personas, empresas y direcciones, y estaría relacionada con personas que actualmente viven entre Miami y Medellín.

El alcalde también señaló que la ruta de los recursos investigados habría pasado por Colombia, Panamá y posteriormente Estados Unidos, por lo que pidió que las autoridades de ese país determinen si hubo lavado de activos o blanqueo de capitales.

Información que ya estaría en manos de autoridades

Gutiérrez sostuvo que esta entrega de información no corresponde a una actuación improvisada, sino a un trabajo que, según afirmó, lleva más de dos años y medio.

Explicó que ha mantenido reuniones con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, representantes del FBI para la región andina e investigadores, hasta llegar a una reunión de más de dos horas y media en la que, aseguró, presentó la información y respondió inquietudes de las autoridades estadounidenses.

El alcalde advirtió además que, si se logra establecer que recursos provenientes de los hechos investigados llegaron a Estados Unidos, las consecuencias judiciales podrían ser mayores para los involucrados.

“Tres veces” aplazada la imputación

Las declaraciones se producen además después de que por tercera vez fuera aplazada la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Sebastián Ortega.

Para Gutiérrez, resulta “muy extraño” que la audiencia haya sido aplazada nuevamente.

El alcalde cuestionó que, pese a la existencia de investigaciones, pruebas, testimonios y personas que han suscrito mecanismos de colaboración con la Fiscalía, todavía no se haya podido realizar la imputación.

“Están dilatando, dilatando, dilatando. Mire, yo se los digo, eso no es normal”, afirmó.

Gutiérrez también manifestó preocupación por los testigos que han decidido colaborar con la justicia y pidió que las autoridades avancen para evitar que puedan ser afectados.

Del oro a una investigación internacional

El alcalde sostuvo que la información sobre las operaciones de oro hace parte de un conjunto más amplio de elementos que, según él, podrían conectar personas y empresas investigadas por hechos de corrupción en Medellín con movimientos de dinero en el exterior.

La información entregada al FBI, dijo, incluye inicialmente a varias personas, entre ellas Sebastián Ortega, ciudadanos venezolanos que estarían relacionados con negocios investigados alrededor de Afinia y empresas con domicilio en Miami.

Gutiérrez aseguró que espera que las autoridades estadounidenses verifiquen la información y establezcan si efectivamente hubo movimientos de recursos provenientes de hechos de corrupción en Medellín.

Mientras tanto, en Colombia continúa pendiente la audiencia de imputación contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, luego de un nuevo aplazamiento que el alcalde calificó como “no normal” y muy extraño.