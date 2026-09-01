En Nariño se realizó velatón por el feminicidio de una adulta mayor

Nariño

En el municipio de San Bernardo, en el norte de Nariño, se desarrollló una velatón en el parque principal en memoria de Blanca Emeria Pardo Rosero, una adulta mayor de 72 años que murió después de sufrir una violenta agresión que aún está en investigación.

Este homenaje de solidaridad convocó a cientos de personas que a través de arengas, pancartas y distintos mensajes exigieron que las autoridades esclarezcan los hechos que rodearon la muerte de doña Blanca.

De acuerdo con las primeras versiones la mujer habría sido encontrada con aparentes signos de violencia y existirían indicios de una posible agresión sexual, circunstancias que deberán ser determinadas oficialmente mediante la investigación y los análisis de las autoridades competentes.

Debido a la gravedad de su estado de salud, Blanca Emeria fue auxiliada y posteriormente trasladada hasta un centro asistencial y luego transportada hasta la ciudad de Pasto, donde permaneció bajo atención médica, sin embargo, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaba.

El alcalde de San Bernardo Jairo Arley Ibarra Moreno rechazó de manera contundente el crimen y anunció acompañamiento institucional para sus seres queridos, también se pidió celeridad a las autoridades encargadas de la investigación para establecer qué sucedió, identificar a los responsables y evitar que la muerte de la adulta mayor quede en la impunidad.