Desde el 1 de septiembre Hospital San Rafael de Tunja suspende servicios a afiliados a la EPS Coosal

Tunja

German Pertuz, gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el más importante de Boyacá anunció que desde este martes 1 de septiembre suspenderá los servicios a los más de 115.000 afiliados a la EPS Coosalud en el departamento.

Las razones de esta decisión tienen que ver con las deudas que de acuerdo con el comunicado publicado por el hospital superan los $61.279 millones, lo que representa el 16% de la facturación global de la entidad lo que hace insostenible la continuidad de la prestación de los servicios de consulta especializada, cirugías programadas, procedimientos de apoyo.

Eso sí se mantiene la atención en urgencias, hospitalización, embarazos de alto riesgo y menores de un año.

El Hospital San Rafael de Tunja se quejó de la nula disposición para la concertación o la búsqueda de espacios de diálogo que permitan una solución definitiva a la problemática generada por las millonarias deudas que tiene la EPS Coosalud con el más importante hospital que tiene el departamento de Boyacá.