Defensora del Pueblo denuncia asesinato de María Ovidia Palechor, reconocida lideresa del Cauca

La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció el asesinato de María Ovidia Palechor y de su esposo, James Flor, en el Cauca. Palechor era una reconocida lideresa de la comunidad de La Pedregosa y había denunciado públicamente las afectaciones que sufrió esa población después del ataque de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ contra una chiva el pasado 25 de abril, hecho en el que murieron varias personas.

“Nos duele que este sea el destino de quienes reivindican derechos frente a los grupos armados que son indolentes y crueles con la población inerme”, señaló la defensora. Marín advirtió además que cinco líderes han sido asesinados en los últimos ocho días y aseguró que se requieren acciones urgentes para proteger a los líderes sociales, especialmente en el departamento del Cauca.

Palechor había participado activamente en las exigencias de la comunidad de La Pedregosa tras el ataque del 25 de abril. Entre las peticiones estaban el esclarecimiento de los hechos, una investigación para determinar y judicializar a los responsables, reparación integral para las víctimas y medidas urgentes de protección para evitar nuevos hechos de violencia.

La comunidad también había solicitado atención inmediata a la emergencia humanitaria, mayor presencia integral del Estado más allá del componente militar y una articulación entre las autoridades locales y nacionales para garantizar respuestas rápidas en el territorio. La Defensoría del Pueblo había acompañado estas solicitudes y respaldado el llamado de los habitantes de La Pedregosa y de otras comunidades del Cauca.